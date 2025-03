Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","shortLead":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","id":"20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4049a059-86a1-4e23-b8bb-8a81937dda85","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. március. 26. 15:09","title":"Szlovákia lezárja a kis határátkelőket Magyarország felé a száj- és körömfájásjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","shortLead":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","id":"20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"db78dc63-61f6-4abd-8b96-ca5fd9ed2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","timestamp":"2025. március. 26. 07:45","title":"Majdnem ötven áldozata volt a kecskeméti csalónak, aki autószerelőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","shortLead":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","id":"20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7.jpg","index":0,"item":"39434b7c-0bb0-4172-9723-d2094a7956ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","timestamp":"2025. március. 25. 07:33","title":"Lazítanak Kínában az autólottón, amikor sorsolással dől el, hogy ki vehet egyáltalán kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége van keményebben fellépni.","shortLead":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége...","id":"20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"19a361f6-e929-4f11-84b0-d85a8b17ee65","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Akár minden élelmiszer-kategóriára kiterjeszthetik az árrésstopot, sőt árstop is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]