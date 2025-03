Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták a módját, hogyan hozzák helyzetbe az MNB elnökének kedvezményezettjeit.","shortLead":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták...","id":"20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"401a1db5-59af-4a2e-8f7d-627438a22699","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","timestamp":"2025. március. 26. 13:30","title":"„Nem voltak hülyék” – a látszatra ügyelve forgatta az MNB-alapítványok százmilliárdjait a Matolcsy-csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","shortLead":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","id":"20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"80c26722-df69-4cf9-8712-0167c4b55b1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","timestamp":"2025. március. 27. 10:36","title":"Egy kiszivárgott tervezet szerint nagyon szigorú bevándorlásellenes intézkedésekre készülnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul kezdődött az év. Még a választási osztogatás is olyan, hogy majd a következő kormány dolga lesz a költségvetésből kieső pénzt visszatenni. És mindez még sokkal rosszabb is lehet, ha Donald Trump teljesen elszabadul.","shortLead":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul...","id":"20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"2c328ddf-9d4c-4007-9455-d76371b7fccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 12:26","title":"Ilyen a repülőrajt a Varga Mihály vezette MNB szerint: ami pár hónapja még a vészforgatókönyvnek tűnt 2025-re, az most már a legjobb eshetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics...","id":"20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164.jpg","index":0,"item":"528d5f9b-48c8-4ff3-b6fe-22bf29bcee94","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 11:00","title":"Dull Szabolcs a Fülkében: Magyar Péter a zebrákra mutat, de Orbán vagyonát meséli el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ea363b-d487-4d65-a604-ead98009285f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA 5,5 milliárd forintból modernizált szadai üzemében jártunk, ahol az elsők között kóstolhattuk meg a cég ősszel forgalomba kerülő legújabb termékét, a nem mesterséges intelligencia által megkomponált ízű Crusht.","shortLead":"A magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA 5,5 milliárd forintból modernizált szadai üzemében jártunk, ahol az elsők...","id":"20250327_biotechusa-szadai-uzem-crush-csokis-szeletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ea363b-d487-4d65-a604-ead98009285f.jpg","index":0,"item":"05768fe6-2c5e-4a25-9c61-8ad07d2a5173","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_biotechusa-szadai-uzem-crush-csokis-szeletet","timestamp":"2025. március. 27. 12:46","title":"Ronda és finom: megkóstoltuk a BioTechUSA új gyártósorán készülő csokis szeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","shortLead":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","id":"20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269.jpg","index":0,"item":"fbaf283d-5840-4b3c-b9d2-9433d4dab896","keywords":null,"link":"/elet/20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","timestamp":"2025. március. 27. 18:48","title":"Azzal vádolnak kollégái egy rendőrfőnököt, hogy Viagrát tett az irodai kávéba, és a padlóra ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Naponta nagyjából 190 ember kér munkáshitelt.","shortLead":"Naponta nagyjából 190 ember kér munkáshitelt.","id":"20250326_munkashitel-hitel-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"a87e4749-f799-43cb-8476-3a4bfec72b20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_munkashitel-hitel-fiatalok","timestamp":"2025. március. 26. 10:10","title":"300 ezer érintettből eddig 17 ezren kértek munkáshitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]