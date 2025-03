Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","shortLead":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","id":"20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038.jpg","index":0,"item":"9e44cec3-cced-42cc-b43e-5aa61e6e3981","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","timestamp":"2025. március. 17. 12:00","title":"Lebonthatják az egykor pezsgő, mára szégyenfolttá pusztult pécsi Vásárcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","shortLead":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","id":"20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6.jpg","index":0,"item":"dbb74fb2-f16e-4e2f-ad36-30d37664df0c","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","timestamp":"2025. március. 16. 18:53","title":"Eddig nyolc politikust zártak ki a román elnökválasztásból, és ezt nem mindenki fogadta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek átvizsgálását.","shortLead":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek...","id":"20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b.jpg","index":0,"item":"90d01892-244d-4ff6-81dd-67f18a77cc34","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","timestamp":"2025. március. 17. 18:26","title":"„A lefizetések és a korrupció tette lehetővé” az Észak-Macedóniában leégett diszkó működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]