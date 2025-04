Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például „haragtartókká” válni.","shortLead":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például...","id":"20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44.jpg","index":0,"item":"5f593f95-831c-40a3-9211-a955db7125ae","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","timestamp":"2025. március. 31. 16:00","title":"Bebizonyították, hogy haragtartók a hangyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is elindultak a résztvevők.","shortLead":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is...","id":"20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"36efb4a5-227d-4ebf-96ec-a627799ea89f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:20","title":"Megint négy hidat bénítottak meg a tüntetők, Hadházy 24 órás demonstrációt ígért jövő keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs Gemini nyelvi modelljét.","shortLead":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs...","id":"20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"aa340ab9-2c31-4141-8d09-f72e410c582d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 31. 12:03","title":"Váratlant húzott a Google: ingyenessé tették a legfejlettebb eszközüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás bevezetése után is. Az is kiderült, egy év alatt mennyit drágult a bevásárlásunk.","shortLead":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás...","id":"20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"d157a982-5fcd-4f46-9a24-6a4f5fc5a793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 15:15","title":"Elég volt az árrésstop arra, hogy letörje az inflációt? – a HVG márciusi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik, hogy az agy nem egy lassú folyamat során öregszik.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik...","id":"20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"ab7d23f0-3f9f-44e0-93d6-9564854b7cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","timestamp":"2025. március. 31. 20:03","title":"Megvan a titok: ebben az életkorban kezd el rohamosan öregedni az agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ab022e-953c-4229-ad64-888f4fb92f71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ahogy instabillá válik az autó, már nagyon nehéz megfogni. ","shortLead":"Ahogy instabillá válik az autó, már nagyon nehéz megfogni. ","id":"20250331_rossz-kormany-mozdulatbol-majdnem-tomegkarambol-lett-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17ab022e-953c-4229-ad64-888f4fb92f71.jpg","index":0,"item":"05b45ddd-de53-47d5-9813-82d0970a95b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_rossz-kormany-mozdulatbol-majdnem-tomegkarambol-lett-video","timestamp":"2025. március. 31. 12:30","title":"Egy rossz kormánymozdulat és máris nagy bajba került a sofőr az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]