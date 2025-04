Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","shortLead":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","id":"20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7.jpg","index":0,"item":"f116e603-86e2-44b9-9fd4-6db901c84fa3","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","timestamp":"2025. április. 01. 09:46","title":"Először lép fel Budapesten a 40 Fingers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c369c426-572b-48ad-bdd3-27c4ffccaded","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem minden tanulónak jut ilyen kaland, szerencsére. ","shortLead":"Nem minden tanulónak jut ilyen kaland, szerencsére. ","id":"20250401_veszfekezes-oktato-tanitvanya-az-Eger-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c369c426-572b-48ad-bdd3-27c4ffccaded.jpg","index":0,"item":"250ba08f-b4a7-4f16-bcdd-889e13738489","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_veszfekezes-oktato-tanitvanya-az-Eger-video","timestamp":"2025. április. 01. 11:48","title":"Élesben gyakorolhatta a vészfékezést egy oktató és a tanítványa az Egér úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem...","id":"20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b7984-9d8d-49e7-8678-9c443560f306","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","timestamp":"2025. április. 02. 08:27","title":"Egy 73 éves nő magára robbanthatta saját házát Kerepesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","shortLead":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","id":"20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633.jpg","index":0,"item":"b3ea9d76-f810-42c3-875e-d5fef0f470c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","timestamp":"2025. április. 02. 14:37","title":"Nyolc év után ismét vádat emelt az ügyészség a volt román államfő ellen a bányászjárás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett fociznia, mostanra viszont napjaink legsikeresebb magyar szakemberévé nőtte ki magát.","shortLead":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett...","id":"20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd.jpg","index":0,"item":"e8f17b6d-411c-46d7-8d9f-23d9eb37748e","keywords":null,"link":"/sport/20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 17:57","title":"Távolodna a futballpályától a BL-győztes magyar sikeredző, de megkapta élete legnagyobb lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely jutott, közvetlenül Koszovó után.","shortLead":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely...","id":"20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd.jpg","index":0,"item":"43edcfd7-1e55-4e65-a7bd-ea8005ceeac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","timestamp":"2025. március. 31. 16:22","title":"Az Orbánékkal barátkozó trumpista alapítvány szerint is mérsékelten szabad a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]