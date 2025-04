Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét jelölte meg, mint napjaink legaggasztóbb tényezőjét.","shortLead":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét...","id":"20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"4dd4d4a4-5ba5-41b5-96ab-5c8da932af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","timestamp":"2025. március. 31. 15:09","title":"Az infláció aggasztja a legjobban a magyarok közel 60 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rákossy Balázs 2022 nyarától volt a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Pétert váltotta a szervezet élén.","shortLead":"Rákossy Balázs 2022 nyarától volt a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Pétert váltotta a szervezet élén.","id":"20250331_diakhitel-kozpont-vezeto-rakossy-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74.jpg","index":0,"item":"a08600eb-5094-4e27-9875-606bad24ff8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_diakhitel-kozpont-vezeto-rakossy-balazs","timestamp":"2025. március. 31. 14:44","title":"Felmentették tisztségéből a Diákhitel Központ vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","shortLead":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","id":"20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229.jpg","index":0,"item":"9f9b10ae-4ff7-42e3-a3f7-0eeb33a72c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","timestamp":"2025. április. 02. 09:04","title":"A II. kerületi rendőrkapitányság előtt ásta el a drogot az ukrán díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus szoftverig. Netanjahut azonban ugyanazért támogatja, amiért a Balkán gyújtogatóit: nem országokkal, hanem azok – többnyire illiberális-autokrata – politikusaival ápol jó viszonyt. A szájkarate és Trump eljövetele ellenére Orbán külpolitikai húzásaival csak egyre jelentéktelenebbé válik.","shortLead":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus...","id":"20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90.jpg","index":0,"item":"401ef181-5d18-479d-847d-fe73d15e6da2","keywords":null,"link":"/360/20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 06:30","title":"Mindegy, hogy háborús bűnös-e Netanjahu, amíg Orbánnak kedves, várják Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem...","id":"20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41.jpg","index":0,"item":"0515f9b3-c5b2-4f75-9755-d4b621ad12de","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","timestamp":"2025. március. 31. 20:04","title":"Körözésben keresik a rendőrök annak a férfinak a testét, akinek a koponyáját egy kutya találta meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","shortLead":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","id":"20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15.jpg","index":0,"item":"dc2a8d5e-e0e0-44bf-9ca9-add888e747f1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","timestamp":"2025. április. 01. 08:34","title":"Vizsgálatot rendelt el a kultusztárca az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]