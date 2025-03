Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 29. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek – közölte az ország katonai vezetése szombaton az állami médiában. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek az országba.","shortLead":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek –...","id":"20250329_mianmari-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"909c579a-2f51-4337-8310-bd4d7bcf1fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_mianmari-foldrenges","timestamp":"2025. március. 29. 07:50","title":"Közel hétszázra emelkedett a mianmari földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző egyúttal a külső is legyen.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző...","id":"20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"67b2bb2a-bfac-44be-866f-2e667b5e1790","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. március. 30. 18:09","title":"360 fokban hajlítható kijelzős mobilon dolgozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a02c1e6-d385-434b-89e7-96efe5c56532","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszilárdította dominanciáját a félvezetőiparban a kaliforniai székhelyű Nvidia – derül ki a TrendForce új, a tavalyi évet összegző jelentéséből. A globális félvezetőipar robbanásszerű növekedést ért el 2024-ben, és ez elsősorban a mesterséges intelligenciának, pontosabban a MI-alkalmazásokhoz használt processzoroknak köszönhető.","shortLead":"Megszilárdította dominanciáját a félvezetőiparban a kaliforniai székhelyű Nvidia – derül ki a TrendForce új, a tavalyi...","id":"20250329_trendforce-elemzes-felvezetoipar-bevetelek-2024-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a02c1e6-d385-434b-89e7-96efe5c56532.jpg","index":0,"item":"1e4cb36c-7fbc-4982-8004-24867a38bf19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_trendforce-elemzes-felvezetoipar-bevetelek-2024-nvidia","timestamp":"2025. március. 29. 18:03","title":"Csak lesnek a riválisok, úgy hasít az Nvidia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó fizikai aktivitását, egészségügyi paramétereit, és a kapcsolódó okostelefon kiterjesztéseként is funkcionálnak. Úgy tűnik azonban, az Apple-nek még ez sem elég, mesterséges intelligenciával és kamerával ruházná fel okosóráját, hogy egészen különleges eszköz váljon belőle.","shortLead":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó...","id":"20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2.jpg","index":0,"item":"d4231927-a899-4882-ac51-41b62a5466da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2025. március. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott: ennyire merész tervei vannak az Apple-nek, mégpedig az órájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta vasárnap a norvégiai sarkvidéki Andoya űrbázison.","shortLead":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta...","id":"20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6.jpg","index":0,"item":"6b7d12f9-46f8-4bf5-99da-51ad8d27672f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:23","title":"Lezuhant az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","shortLead":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","id":"20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870.jpg","index":0,"item":"ecc17405-613b-4dc8-a481-af8cef82ec1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","timestamp":"2025. március. 29. 12:45","title":"Jogosítvány nélkül vezetett, megölte utasát egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]