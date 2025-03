Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","shortLead":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","id":"20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289.jpg","index":0,"item":"ac630da9-0d1a-480b-b807-3a42511b6d75","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Nem véletlenül ér ez a Lancia kombi 65 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden szabályt betartanak a résztvevők.","shortLead":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden...","id":"20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0.jpg","index":0,"item":"20f00ccf-a0f7-4de3-98e0-2636e648951a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","timestamp":"2025. március. 25. 07:48","title":"Tarjányi Péter szerint a kormánynak egyelőre nincs megnyugtató válasza arra, hogy mit keresett egy kézigránát egy kormánytisztviselő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dac8f-5ebb-4806-9dc9-dad3d8e84fd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia csapatkapitány mentette meg a helyzetet. 