[{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","shortLead":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","id":"20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"314526ac-3d70-43d9-9116-764d8db8a1cd","keywords":null,"link":"/elet/20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","timestamp":"2025. április. 02. 16:29","title":"Robbanással végződött egy otthoni bütykölgetés Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen megújulhat idén az iPhone-ok rendszere, de a régebbi készülékek közül már nem mindre fog megérkezni.","shortLead":"Jelentősen megújulhat idén az iPhone-ok rendszere, de a régebbi készülékek közül már nem mindre fog megérkezni.","id":"20250402_apple-iphone-ios-19-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898.jpg","index":0,"item":"e3d8d942-96fc-42fe-a00d-133285c819b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_apple-iphone-ios-19-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 02. 11:03","title":"Ez a három iPhone várhatóan már nem kapja meg az iOS 19-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb demonstrációt tervez.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb...","id":"20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"84993313-d533-4ee7-a2ca-857a37c39aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","timestamp":"2025. április. 02. 10:05","title":"Hadházy Ákos üzent a zebrás hídfoglalás után: Ha ez nem volt elég Orbánnak, jövő kedden legyünk még többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","shortLead":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","id":"20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661.jpg","index":0,"item":"49243280-7cef-45f2-98db-ac711eb5e402","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 10:42","title":"Putyin széles mosollyal fogadta Orbán körözött szövetségesét, Milorad Dodikot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d0a73-72f2-4acc-8ade-6b1e316e368a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a hálózati forgalom a Wikipédia szervereinél, ami a költségek megemelkedését hozta magával. A hatását már a felhasználók is érezhették.","shortLead":"Jelentősen megugrott a hálózati forgalom a Wikipédia szervereinél, ami a költségek megemelkedését hozta magával...","id":"20250402_wikipedia-wikimedia-szocikk-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8d0a73-72f2-4acc-8ade-6b1e316e368a.jpg","index":0,"item":"580a4302-3959-469b-b88f-4120ae620062","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_wikipedia-wikimedia-szocikk-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 18:03","title":"Rászabadult a mesterséges intelligencia a Wikipédiára, a hatása már érezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel kipipálták az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott. A sóskútiak megneszelték, hogy zajlik az adóhatóság ellenőrzése, de hiába mentek oda, ebben az eljárásban részt sem vehetnek. Nemcsak a helyiek tiltakoznak, a közeli Érd és Tárnok sem örülhet az újabb, cégnek kedvező fordulatnak.","shortLead":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel...","id":"20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf.jpg","index":0,"item":"bf757f8d-0e3b-4048-8f9a-c8b43ce362c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","timestamp":"2025. április. 01. 11:05","title":"A NAV megadta az utolsó hiányzó engedélyt, most már tényleg indulhat az akkufeldolgozás Sóskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A milliárdos üzletasszonyok eddigi közös bizniszei is egyre többet hoznak a konyhára.","shortLead":"A milliárdos üzletasszonyok eddigi közös bizniszei is egyre többet hoznak a konyhára.","id":"20250401_Acai-Superfood-neven-uj-vallalkozasba-kezd-Sarka-Kata-es-Rogan-Cecilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c.jpg","index":0,"item":"0c05b465-278e-4bcf-9f19-f3bde1fec572","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Acai-Superfood-neven-uj-vallalkozasba-kezd-Sarka-Kata-es-Rogan-Cecilia","timestamp":"2025. április. 01. 19:50","title":"Acai Superfood néven új vállalkozásba kezd Sarka Kata és Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","shortLead":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","id":"20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943.jpg","index":0,"item":"11b1c515-a721-471f-a7e4-37a3369291b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 05:30","title":"25 órás felszólalással tiltakozott Trump ellen az amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]