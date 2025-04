Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","shortLead":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","id":"20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279.jpg","index":0,"item":"e61d37d4-bf8b-4bfb-912b-4a4749f84f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","shortLead":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","id":"20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620.jpg","index":0,"item":"425e244b-b7d5-4c16-9c24-1d44e4675fd3","keywords":null,"link":"/sport/20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","timestamp":"2025. április. 02. 12:25","title":"Perez visszatérne az F1-be, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","id":"20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05.jpg","index":0,"item":"979c43fa-234d-4dd0-9e07-37dcf7e00564","keywords":null,"link":"/elet/20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","timestamp":"2025. április. 02. 16:49","title":"Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság aktájának újranyitását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két...","id":"20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b.jpg","index":0,"item":"525c8f20-390c-47c8-a898-a4fa595824b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","timestamp":"2025. április. 03. 08:03","title":"Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","shortLead":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","id":"20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"4df265bc-6dcb-4728-aa30-660e61fd389d","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","timestamp":"2025. április. 01. 22:12","title":"Itt az újabb amerikai kormányzati botrány: Mike Waltz és csapata magán gmailes fiókokról levelezett kormányzati ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847","c_author":"Kozek Lél","category":"itthon","description":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi oktatóval, a program létrehozójával elkaszált országos tervekről, határok kijelöléséről, az iskolapszichológusok körüli gondokról is beszélgettünk.","shortLead":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi...","id":"20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847.jpg","index":0,"item":"ca7133f1-7b25-4f01-9847-696e22c805f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","timestamp":"2025. április. 01. 13:22","title":"Civilek az iskolai bántalmazások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]