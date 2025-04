Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","shortLead":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","id":"20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"e41f73d4-bcce-4472-8c3d-a9af95e0810e","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","timestamp":"2025. április. 01. 11:30","title":"Magánzárkában tartják fogva Till Tamás feltételezett gyilkosát, így telnek a napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs csak egy része. Nemzetközi lapszeme.","shortLead":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs...","id":"20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"29481ef5-209a-41b2-9077-dfc93a9adf85","keywords":null,"link":"/360/20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","timestamp":"2025. április. 01. 12:15","title":"Timothy Snyder: Stratégiailag katasztrofális volt J. D. Vance grönlandi akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék, amiben a mesterséges intelligenciánál lehet próbálkozni. Ami aztán kegyetlenül kiértékeli a dolgot.","shortLead":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék...","id":"20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb.jpg","index":0,"item":"3f0fbc66-b17f-48d5-b8df-8b39f40eae84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 15:03","title":"Újdonság a Tinderen: ChatGPT-vel lehet gyakorolni a flörtölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","shortLead":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","id":"20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"2109f319-cf42-4cc6-a57b-f562e7091e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 02. 15:27","title":"Helyreigazítást közölt a HírTV: Magyar Péter nem tett perverz ajánlatokat kiskorú lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","shortLead":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","id":"20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866.jpg","index":0,"item":"41847c54-3b55-413c-ad12-6ce093f72cb1","keywords":null,"link":"/elet/20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","timestamp":"2025. április. 02. 17:49","title":"Az Újpest és Kubatov Gábor is reagált, miután megrongálták Benedek Tibor és Szusza Ferenc arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","shortLead":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","id":"20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"a8cba5bd-cae3-4959-8aa6-e6ffae6773af","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","timestamp":"2025. április. 02. 07:27","title":"Netanjahu letartóztatását, Magyarország ellen pedig a 7-es cikkely szerinti eljárást követeli az Európai Zöld Párt a budapesti látogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]