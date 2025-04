Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két dolog, ráadásul az üzenet is azonos: a jó és a rossz harca.","shortLead":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két...","id":"20250404_templom-pankracio-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438.jpg","index":0,"item":"5002d8ba-b545-4245-9690-3ca576eec8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_templom-pankracio-anglia","timestamp":"2025. április. 04. 12:07","title":"Pankrációval csábítják templomba a híveket egy észak-angliai kisvárosban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33047ef5-3531-4767-8475-f9c864e7d049","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A további kilátások is sötétek.","shortLead":"A további kilátások is sötétek.","id":"20250404_Donald-Trump-vamok-viszontvamok-tozsdek-zuhanas-leggazdagabbak-vagyona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33047ef5-3531-4767-8475-f9c864e7d049.jpg","index":0,"item":"13f246bd-e80a-40b9-bbfa-0b8b9dfb5ae9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Donald-Trump-vamok-viszontvamok-tozsdek-zuhanas-leggazdagabbak-vagyona","timestamp":"2025. április. 04. 12:09","title":"Vérengzés a tőzsdéken, egy nap alatt 208 milliárd dollárt vesztettek a világ leggazdagabb emberei a Trump-vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene tennünk, nem kell innovációkra várnunk. A megfelelő lépésekkel már holnap megoldhatnánk a problémát. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene...","id":"20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"defacfe6-e373-446f-bfa6-91d6c66516d8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","timestamp":"2025. április. 05. 19:15","title":"A műanyagszennyezés megoldható. Akkor miért nem oldjuk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A decemberi hadiállapot kihirdetése majd visszavonása miatt távoznia kell Jun Szogjol dél-koreai elnöknek. 60 napon belül új elnökválasztást kell tartani az országban.","shortLead":"A decemberi hadiállapot kihirdetése majd visszavonása miatt távoznia kell Jun Szogjol dél-koreai elnöknek. 60 napon...","id":"20250404_Eltavolitottak-a-hivatalaban-a-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"5363a781-9013-4fdc-aee1-43f06da127c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eltavolitottak-a-hivatalaban-a-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. április. 04. 05:16","title":"Eltávolította hivatalából a dél-koreai elnököt az alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac72bbe-1f84-42ec-a20d-3fd9e6944dca","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Dicstelen véget ér a géntechnológia új csillagaként indult amerikai 23andMe, amelynek soha nem volt életképes üzleti terve.","shortLead":"Dicstelen véget ér a géntechnológia új csillagaként indult amerikai 23andMe, amelynek soha nem volt életképes üzleti...","id":"20250405_hvg-23andme-csodvedelem-adatlopas-dns-adatbiztonsag-a-nyalbiznisz-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aac72bbe-1f84-42ec-a20d-3fd9e6944dca.jpg","index":0,"item":"ce5fbfab-63d6-46e3-ba53-4de81c4861ab","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-23andme-csodvedelem-adatlopas-dns-adatbiztonsag-a-nyalbiznisz-halala","timestamp":"2025. április. 05. 18:30","title":"A nyálbiznisz halála: amikor 15 millióan aggódhatnak egy startup bedőlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","shortLead":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","id":"20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b.jpg","index":0,"item":"84638241-b26a-4bcb-8e05-a75277897955","keywords":null,"link":"/elet/20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","timestamp":"2025. április. 04. 19:27","title":"Kizártak egy vívónőt egy versenyről, mert nem állt ki a transznemű ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c632e36-32e9-4b04-9a25-0ad179269a70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirúgott tábornok nem volt benne abba a Signal chatcsoportban, ahol az amerikai kormányzat egy titkos támadás részleteit beszélte meg.","shortLead":"A kirúgott tábornok nem volt benne abba a Signal chatcsoportban, ahol az amerikai kormányzat egy titkos támadás...","id":"20250404_Trump-kirugta-a-Nemzetbiztonsagi-Ugynokseg-vezetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c632e36-32e9-4b04-9a25-0ad179269a70.jpg","index":0,"item":"acae735a-7292-4c13-a29c-d9a1896abccb","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Trump-kirugta-a-Nemzetbiztonsagi-Ugynokseg-vezetoseget","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Trump kirúgta a Nemzetbiztonsági Ügynökség vezetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]