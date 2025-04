Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","shortLead":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","id":"20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6.jpg","index":0,"item":"de444e07-1010-47cb-b214-e557c9b87c92","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 07. 09:40","title":"Republikon: Szűk többségben vannak Magyarországon, akik támogatják Ukrajna uniós csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","shortLead":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","id":"20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344.jpg","index":0,"item":"c6410f13-ea8a-4cab-9314-0d412ea10f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","timestamp":"2025. április. 07. 19:41","title":"A Pride betiltása ellen tiltakoznak az ELTE oktatói és kutatói: megvédik a hallgatókat a gyűlölettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","shortLead":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","id":"20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"db37f2eb-799c-457c-90f4-869d87f7470d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","timestamp":"2025. április. 06. 14:35","title":"A száj- és körömfájás betegséggel érintett telepeket a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük miatt már most sem fizetnek. Ám a cégek befagyaszthatják a bruttó béreket, az szja-mentességgel kedvezményezett nők tehát béremeléstől eshetnek el. Így végső soron mélyülhet a nemek közti bérszakadék. ","shortLead":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük...","id":"20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b.jpg","index":0,"item":"2f4263c1-53d6-4e19-bcf7-33b7c37fa2ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","timestamp":"2025. április. 07. 13:31","title":"Árt a nőknek Orbánék diszkriminatív adórendszere, hiába nőhet az anyák nettója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény szükségességéről írt a Facebookon.","shortLead":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény...","id":"20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3.jpg","index":0,"item":"ee60e403-99de-44ac-bcf2-f1ad24b219f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","timestamp":"2025. április. 07. 16:27","title":"Németh Szilárd elvenné a bírók mérlegelési jogát drogügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]