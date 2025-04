Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja a hallgatóságának, amivel egyáltalán nem segít magán, inkább totális gyakorlatlanságát jelzi. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja...","id":"20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69.jpg","index":0,"item":"45f9e35b-c662-44d7-926c-87143b7a3452","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","timestamp":"2025. április. 06. 19:15","title":"Mondatok, amiket semmiképp ne mondjunk egy prezentáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","shortLead":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","id":"20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c.jpg","index":0,"item":"b20e4cc8-4084-47fe-9717-16cc19d12b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","timestamp":"2025. április. 07. 09:24","title":"Boldog István nem győz azon vihogni a Facebookon, hogy a Tisza 0 százalékot kapott egy olyan választáson, ahol el sem indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. április. 05. 19:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d17d3-bd8a-4e9f-b952-9edb42261fd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyik érintettnek egy éven keresztül kellett pártfogói felügyelőhöz járnia.","shortLead":"Az egyik érintettnek egy éven keresztül kellett pártfogói felügyelőhöz járnia.","id":"20250407_karmelita-diaktuntetes-ugyeszi-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008d17d3-bd8a-4e9f-b952-9edb42261fd4.jpg","index":0,"item":"4d136e7b-a5c8-4598-9b31-4b9fe8ce1254","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_karmelita-diaktuntetes-ugyeszi-felfuggesztes","timestamp":"2025. április. 07. 08:20","title":"Ügyészi felfüggesztést kaptak a Karmelita kordonját döntögető diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon látható, de a felvételek „súlyos károkat okoznak”.","shortLead":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon...","id":"20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"3e68ab56-476c-44ab-9545-0ee85caa395e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 14:39","title":"Itt a lista: éjféltől lezárják ezeket az átkelőket a szlovák–magyar határon a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő érkezéséről még nincs hír, de részleteket már ezekről is tudni.","shortLead":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő...","id":"20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"1e3235a1-8a5f-4eaa-929a-a6edb24602c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","timestamp":"2025. április. 07. 11:03","title":"Továbbfejlesztette mesterséges intelligenciáját a Meta, állítja, ez most az egyik legerősebb a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","shortLead":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","id":"20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9.jpg","index":0,"item":"6c0e700d-3756-4fb3-bcd6-2c7b148e1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 15:14","title":"Együtt hajókázhatott Orbán és Netanjahu Hadházy infói szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és a Bosch képviselőit is egyeztetésre hívta.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és...","id":"20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732.jpg","index":0,"item":"3ad8f67a-cf80-4def-9635-94f3c6a77054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:29","title":"Mindenki megnyugodhat: Nagy Márton már tanácskozik az amerikai vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]