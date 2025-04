Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd forintot bukik az árréssapka miatt, és már készülnek a tervek az esetre, ha a kormány a tavasz vége után is megtartaná az árrés szigorúbb szabályait.","shortLead":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd...","id":"20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"23a4d0fc-8345-469a-bbf1-ed9fa4037505","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 11:07","title":"Május 31-e után jön a Sparnál a B terv, ha addig nem vezeti ki a kormány az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter áll az élen, a második Hadházy Ákos. Sulyok Tamás államfő nagyon népszerűtlen, Gyurcsány Ferenc még inkább.","shortLead":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter...","id":"20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"dade0905-40bd-4db2-9b65-8b6ff5e908dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","timestamp":"2025. április. 11. 10:59","title":"Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor az elsőről fél év alatt a harmadik helyre csúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c41810-598b-43d7-adc1-0396ce0ba144","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy weboldal minden részletét elkészíti a WordPress új, MI-alapú újdonsága, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"Egy weboldal minden részletét elkészíti a WordPress új, MI-alapú újdonsága, melyet már bárki kipróbálhat.","id":"20250411_wordpress-mesterseges-intelligencia-weboldal-epito-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c41810-598b-43d7-adc1-0396ce0ba144.jpg","index":0,"item":"71e1a6ef-f1a8-4400-b476-54b2b1347d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_wordpress-mesterseges-intelligencia-weboldal-epito-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 13:03","title":"Pár perc alatt készíthet saját weboldalt – egy chatbottal beszélgetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben, hogy „teret biztosítson a tárgyalásoknak”. Pedig ezeket az ellenvámokat nem a Trump által 90 napra felfüggesztett vámok, hanem a korábbi (fel nem függesztett) amerikai acél- és alumíniumvámok miatt élesítették volna.","shortLead":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben...","id":"20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"caafd16f-e653-4117-bed6-76803c509e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","timestamp":"2025. április. 10. 13:41","title":"Brüsszel enged Trumpnak, 90 napig jegeli az ellenvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol, hozzáférsz minden tartalmunkhoz, ingyen is megoszthatod ismerőseiddel, amit fontosnak tartasz, és örömmel látunk rendezvényeinken. Tarts velünk!","shortLead":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol...","id":"20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9.jpg","index":0,"item":"512520d6-1f5c-4cca-8e67-3ca8d4eb0034","keywords":null,"link":"/360/20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 10:49","title":"Legyél tagja a klubnak, gondolkodj együtt a HVG csapatával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f544ea1d-da98-4a96-ba32-8adcd4a21571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mansory ezúttal egy nyitható tetejű Porsche 911-essel bánt el.","shortLead":"A Mansory ezúttal egy nyitható tetejű Porsche 911-essel bánt el.","id":"20250411_fajdalmasan-bazari-portekava-valtozott-a-porsche-911-mansory-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f544ea1d-da98-4a96-ba32-8adcd4a21571.jpg","index":0,"item":"52234a74-8628-4b3a-80b8-f2acc26f6f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_fajdalmasan-bazari-portekava-valtozott-a-porsche-911-mansory-tuning","timestamp":"2025. április. 11. 08:41","title":"Fájdalmasan bazári portéka ez a 900 lóerős új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés után.","shortLead":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés...","id":"20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99.jpg","index":0,"item":"c5c8fe36-bfb4-4da2-bd93-6b79847e2814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","timestamp":"2025. április. 11. 16:03","title":"Finomabb kávét inna? Elég hozzá fél milliliter extra víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","id":"20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5.jpg","index":0,"item":"88128038-03b8-485f-a5e2-f0e0db2a1364","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 12:22","title":"Gulyás: Nem Rogán Antal feleségéé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]