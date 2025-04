Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázisából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat.","shortLead":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez...","id":"20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a.jpg","index":0,"item":"4158d16f-cdc2-4826-bbea-aa427a6ec632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 12. 12:03","title":"1400 különböző rovart találtak az ázsiai lódarázs gyomrában, ez elég rossz hír a méheknek és az embereknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f89c4-fb53-40a1-b34d-44a606d8eb0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, önkéntes kilépési ajánlatot követően százas nagyságrendben mondott fel munkavállalóinak a Google.","shortLead":"Egy korábbi, önkéntes kilépési ajánlatot követően százas nagyságrendben mondott fel munkavállalóinak a Google.","id":"20250411_google-elbocsatas-chrome-android-pixel-platformok-eszkozok-reszleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f89c4-fb53-40a1-b34d-44a606d8eb0b.jpg","index":0,"item":"3478502f-acb5-45b9-a96c-cf795ccb401a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_google-elbocsatas-chrome-android-pixel-platformok-eszkozok-reszleg","timestamp":"2025. április. 11. 17:03","title":"Elbocsátások a Google-nél, érintettek a Chrome és az Android fejlesztői is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","shortLead":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","id":"20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"a97d1671-50ab-4720-8ea0-58830c231f00","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","timestamp":"2025. április. 11. 10:06","title":"Milák Kristófot az uszodában találta meg a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","id":"20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c.jpg","index":0,"item":"75defcd5-9176-4a64-bacf-ad022160d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","timestamp":"2025. április. 12. 13:04","title":"Saras eső várható Magyarországon a jövő hét első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés után.","shortLead":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés...","id":"20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99.jpg","index":0,"item":"c5c8fe36-bfb4-4da2-bd93-6b79847e2814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","timestamp":"2025. április. 11. 16:03","title":"Finomabb kávét inna? Elég hozzá fél milliliter extra víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","shortLead":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","id":"20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8.jpg","index":0,"item":"afc56dc7-8f4e-458f-8179-de582d10eb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","timestamp":"2025. április. 10. 15:13","title":"Megint esik az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fccd87-3446-49f7-9f09-ea7616806476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistának is lehet jelentkezni, van betiltó iroda, a háttérben pedig Kis Grófo és a Mi vagyunk a Fidesz szól.","shortLead":"Passzivistának is lehet jelentkezni, van betiltó iroda, a háttérben pedig Kis Grófo és a Mi vagyunk a Fidesz szól.","id":"20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fccd87-3446-49f7-9f09-ea7616806476.jpg","index":0,"item":"f9ccec78-06d6-4e2d-a172-0135f622745d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","timestamp":"2025. április. 12. 14:38","title":"Buliszekér vezetésével indult el a Kutyapárt békemenete a Hősök teréről – élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell tartani belőle Orbán Viktort. Velemény.","shortLead":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell...","id":"20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694.jpg","index":0,"item":"53d80d47-f1f6-4f01-97bd-4c12ff037fbb","keywords":null,"link":"/360/20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","timestamp":"2025. április. 11. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Elsöpri-e az EU-t a Trump-féle cunami?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]