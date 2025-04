Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap reagált arra, hogy Kocsis Máté az apja vagyonával kezdte el támadni a lap újságíróját. ","shortLead":"A lap reagált arra, hogy Kocsis Máté az apja vagyonával kezdte el támadni a lap újságíróját. ","id":"20250411_Telex-Kocsis-Mate-hazudni-is-hajlando-annak-erdekeben-hogy-rossz-szinben-tuntessen-fel-minket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"e34e03eb-19ca-4154-b22a-f3149bf847bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Telex-Kocsis-Mate-hazudni-is-hajlando-annak-erdekeben-hogy-rossz-szinben-tuntessen-fel-minket","timestamp":"2025. április. 11. 20:19","title":"Telex: Kocsis Máté hazudni is hajlandó annak érdekében, hogy rossz színben tüntessen fel minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut a történeten – a magyar csillagászok felfedezte 82092 Kalocsa kisbolygóra is vonatkozhat.","shortLead":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut...","id":"20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941.jpg","index":0,"item":"a1de0d68-0dfe-454b-bc5b-c8f4a9882371","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","timestamp":"2025. április. 11. 16:15","title":"Az űrből pottyant lány megismeri a budapesti rögvalóságot Erdős Virág új regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvénnyel!","shortLead":"Elő a szelvénnyel!","id":"20250412_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"ea94d9af-2388-446a-89be-d5adc0965065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 19:41","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","shortLead":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","id":"20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e.jpg","index":0,"item":"989666ab-558e-4740-b75a-82aa709b1adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 18:03","title":"Új kütyüvel állt elő a digitális svájci bicska gyártója: ez nem a hackereknek, hanem az ADHD-s embereknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","shortLead":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","id":"20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"5b626c99-dd76-4759-bc4b-1dfa57e7f602","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","timestamp":"2025. április. 11. 17:21","title":"Az ügyészek 800 ezer forintot kaptak bérkompenzációra, a bírók ennek a tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","shortLead":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","id":"20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"55506be0-e68e-42b1-92b7-7101403d0015","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","timestamp":"2025. április. 11. 17:34","title":"Ilyen luxusórákat villantottak a Fehér Lótusz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés után.","shortLead":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés...","id":"20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99.jpg","index":0,"item":"c5c8fe36-bfb4-4da2-bd93-6b79847e2814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","timestamp":"2025. április. 11. 16:03","title":"Finomabb kávét inna? Elég hozzá fél milliliter extra víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem bírta ki, hogy ne foglalkozzon a jelen lévő újságírókkal.","shortLead":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem...","id":"20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"a38a3f45-7346-49a5-b7be-4513b251b763","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","timestamp":"2025. április. 11. 17:57","title":"Az MNB botrányról kérdezték Kocsis Mátét, válaszul az újságíró apját kezdte emlegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]