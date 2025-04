Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap budapesti tudósítója. Idéz is bőségesen: pl. hogy nem elegendő betiltani a Pride-ot, meg kell tiltani a Napnak, hogy süssön. Vagy hogy „Le a szivárványszínnel, le a sokszínűséggel”. ","shortLead":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap...","id":"20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284.jpg","index":0,"item":"84c70c78-75fb-4032-ba0e-9227e2c8f5bf","keywords":null,"link":"/360/20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","timestamp":"2025. április. 14. 07:44","title":"Libération-tudósítás: Az Orbán-ellenes erők saját csapdájába ejtik a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","shortLead":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","id":"20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e.jpg","index":0,"item":"849c9936-dfd3-43c9-b8a8-25ec514a8f40","keywords":null,"link":"/elet/20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","timestamp":"2025. április. 13. 22:00","title":"A parasportolókéhoz hasonló műlábat kapott egy sérült őz Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami két biomarkert figyel a Parkinson-kórral kapcsolatban.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami...","id":"20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4.jpg","index":0,"item":"71413e8b-e49b-45e1-b461-aa33dec3b111","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","timestamp":"2025. április. 14. 20:03","title":"Kifejlesztettek egy új vértesztet, már a tünetek előtt jelzi, ha Parkinson-kóros valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj: az eszköz váratlanul biztonsági módba lépett két alkalommal is.","shortLead":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj...","id":"20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a.jpg","index":0,"item":"88160935-d111-4392-a1bc-2e153bc4ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","timestamp":"2025. április. 14. 17:03","title":"A frászt hozta a NASA mérnökeire a Juno űrszonda, kétszer is leállt a működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Hetedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166.jpg","index":0,"item":"b9293576-0965-4b6c-9d4c-2c06751a62ad","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","timestamp":"2025. április. 15. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Gondoltam egy számot – Szexi a matek 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e az útvonalakat.","shortLead":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e...","id":"20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07.jpg","index":0,"item":"eda331d3-a3f6-4117-9fc1-5254d8b5eac1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","timestamp":"2025. április. 15. 08:42","title":"Vizsgázniuk kell a madridi Uber-sofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","shortLead":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","id":"20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0.jpg","index":0,"item":"b52196c2-ddd6-4d37-af4b-cd0d54725bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","timestamp":"2025. április. 15. 09:48","title":"A használt Teslák minden más elektromos autónál népszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]