[{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető leggyorsabban véget kell vetnie a háborúnak. A Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, kevésbé bízik a jelenlegi tárgyalásokban, és meg van győződve arról, hogy az idő Putyinnak dolgozik.","shortLead":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető...","id":"20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"1de0d528-4cf9-4f1b-beae-23f6e5d0d6e8","keywords":null,"link":"/360/20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","timestamp":"2025. április. 15. 14:54","title":"„Az oroszok úgy érzik magukat, mint 1945 áprilisában: azt hiszik, hogy a győzelem karnyújtásnyira van tőlük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges intelligencia magyarul elég jól tudó chatbotjain, hogy kiderüljön, melyiket mikor és mivel érdemes megszólítani.","shortLead":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges...","id":"20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e.jpg","index":0,"item":"020e4419-03aa-458a-9473-e617fcc5e87b","keywords":null,"link":"/360/20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","timestamp":"2025. április. 16. 14:30","title":"A Pride-tól a bevásárláson át az írásig – kipróbáltunk öt MI-t, hogy megmutassuk, melyik mire (nem) jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","shortLead":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","id":"20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e.jpg","index":0,"item":"8a904dbb-7f0a-417f-a087-2a39e546c5d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","timestamp":"2025. április. 16. 07:25","title":"Mazda: lényegében készen állunk egy új Wankel-motoros sportkocsira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","shortLead":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","id":"20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"c1c2d306-f03d-437f-9217-0415b2f0df1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","timestamp":"2025. április. 16. 14:03","title":"Elmenti a ChatGPT az összes képét, később is használhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. ","shortLead":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött...","id":"20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"55507df6-6b70-4116-a0d4-780cc52d361d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 12:56","title":"Trumpék elvárásai: Magyarország vegyen amerikai fegyvereket és gázt, és lazítson a kínai kapcsolatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","shortLead":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","id":"20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511.jpg","index":0,"item":"e4caebf8-10af-4010-96d1-556c4857f448","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Trump 2017-ben kezdte kóstolgatni Kínát a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","shortLead":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","id":"20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1.jpg","index":0,"item":"b392564a-63be-41ac-9f32-f30d353e9d90","keywords":null,"link":"/elet/20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Rúzsa Magdi idén 424 milliós bevétel mellett 88 milliót vett ki a cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]