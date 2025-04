Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","shortLead":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","id":"20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9.jpg","index":0,"item":"5725d0a8-d128-4c6f-8e62-4c095ca169c8","keywords":null,"link":"/elet/20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","timestamp":"2025. április. 16. 18:21","title":"A brit legfelsőbb bíróság kimondta, hogy esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","shortLead":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","id":"20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a.jpg","index":0,"item":"a834b47f-6a7c-480d-9dbd-49f9c6436e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","timestamp":"2025. április. 16. 11:12","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a TEK-esekre légpisztollyal lövöldöző, majd a rátörő rendőröket feljelentő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adrian Christescu távozásáról korábban csak annyit közölt, hogy nem tud tovább képviselni egy olyan magyar kormányt, amely szerinte nyíltan közeledik Oroszországhoz, és aláássa az Európai Unió egységét.","shortLead":"Adrian Christescu távozásáról korábban csak annyit közölt, hogy nem tud tovább képviselni egy olyan magyar kormányt...","id":"20250417_adrian-christescu-tiszteletbeli-konzul-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1c7532de-5a32-47cc-8789-74945550e277","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_adrian-christescu-tiszteletbeli-konzul-lemondott","timestamp":"2025. április. 17. 10:39","title":"Távozik a tiszteletbeli konzul, mert nem akar egy „illiberális” és „autoriter” rendszert képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","shortLead":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","id":"20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1.jpg","index":0,"item":"88804b06-17c3-4388-8c06-a4b1954cde1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","timestamp":"2025. április. 16. 11:33","title":"Kínai kézbe kerül a legendás olasz kotyogósok gyártója, a Bialetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]