Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NMHH szerint a reggeli műsorban elhangzottak a cukorbetegséggel élők emberi méltóságát sértették.","shortLead":"Az NMHH szerint a reggeli műsorban elhangzottak a cukorbetegséggel élők emberi méltóságát sértették.","id":"20250417_Cukorbetegeket-serto-vicc-miatt-buntettek-meg-Balazsekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99.jpg","index":0,"item":"3e921a77-097b-468e-8b57-582b9af80b4d","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Cukorbetegeket-serto-vicc-miatt-buntettek-meg-Balazsekat","timestamp":"2025. április. 17. 11:48","title":"Cukorbetegeket sértő poénkodás miatt büntették meg Balázsékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre marad a kettős adóztatás.","shortLead":"Egyelőre marad a kettős adóztatás.","id":"20250418_kettos-adoztatas-orban-trump-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"20eaf6a7-4ffe-42a9-8367-35bf6aa8803c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_kettos-adoztatas-orban-trump-megallapodas","timestamp":"2025. április. 18. 14:20","title":"VSquare: Trumpék április elején közölték a magyar kormánnyal, hogy „nem aktuális” az adóügyi megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","shortLead":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","id":"20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"fcd6258e-0852-450b-86c4-b1230d30a33f","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 08:14","title":"Szijjártó beismerte: 1500 milliárdot költött el a kormány az akkugyárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","shortLead":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","id":"20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"db8cd54c-0725-4c79-98f1-4f419cb0cfb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","timestamp":"2025. április. 16. 21:20","title":"Az ORFK szerint nem követett el jogsértést az Elf Bart szívó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 14:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"05e6dce8-9ba0-4108-aa37-4e60c0e2b345","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állományt leölik, járványügyi nyomozás van folyamatban.","shortLead":"Az állományt leölik, járványügyi nyomozás van folyamatban.","id":"20250418_hajdu-bihar-madarinfluenza-tomolud-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e6dce8-9ba0-4108-aa37-4e60c0e2b345.jpg","index":0,"item":"957ca02a-afd2-49e0-9a1d-6025a46985e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_hajdu-bihar-madarinfluenza-tomolud-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 12:42","title":"Megjelent a madárinfluenza Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","shortLead":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","id":"20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba.jpg","index":0,"item":"35d2a005-7ed5-433f-8f5c-c88b510f3808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","timestamp":"2025. április. 17. 13:27","title":"A MÁV 40 éves, szerintük korszerű dízelmozdonyokat indít a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]