[{"available":true,"c_guid":"5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont börtönbe került – El Salvadorban, miután deportálták, visszaút pedig egyelőre nem látszik számára.","shortLead":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont...","id":"20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc.jpg","index":0,"item":"45d4b9ce-1973-4442-95ac-ae3c6200701e","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","timestamp":"2025. április. 18. 11:44","title":"Tévedésből deportálta a Trump-kormány, most egy demokrata szenátor próbálta hazavinni a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","shortLead":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","id":"20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6.jpg","index":0,"item":"c5af1b50-6916-48f4-b0a7-f5974a703fdb","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","timestamp":"2025. április. 17. 12:01","title":"A SPAR árcsökkentést kért a beszállítóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel tehermentesítve a környezetet.","shortLead":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel...","id":"20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895.jpg","index":0,"item":"3b63b283-f92e-489b-835a-248d796031fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 16. 16:03","title":"Történelmi megállapodást kötött a Microsoft, 6,75 millió tonnával kevesebb szén-dioxid lesz a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt szeretné elérni, hogy a jövőben a sportág magyar képviselői a szabályváltozásoknak „alakítói, ne pedig elszenvedői” legyenek.","shortLead":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt...","id":"20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1.jpg","index":0,"item":"839b9a26-214d-4d8d-98c5-9d0eff63a864","keywords":null,"link":"/sport/20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","timestamp":"2025. április. 16. 19:13","title":"Hangok, fények, DJ – az öttusa kirakatversenyét rendezik meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek azok a tenyésztők, akik állatait megfertőzte a vírus. Ausztriában több száz esetet észleltek a napokban, de szinte egész Nyugat-Európában ott van már a szinte láthatatlanul apró szúnyogok terjesztette vírus. A kéknyelv betegség nem annyira durva, mint a száj- és körömfájás, de esetleges hazai megjelenése már túl sok lehet az eleve túlfeszített állategészségügynek és a piaci pszichózis által is sújtott húságazatnak. A kormányzat mindenesetre már készül rá.","shortLead":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek...","id":"20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670.jpg","index":0,"item":"6422079a-c94b-414f-a0ef-8191a28d7a6e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","timestamp":"2025. április. 16. 17:30","title":"Szinte láthatatlan vérszívókkal jön az új veszély a száj- és körömfájás után: a szomszédban már százával fertőz a kéknyelv vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy héttel meghosszabbították a bérgarancia alap kiterjesztését a károsult gazdaságokra – derült ki a friss közlönyből. ","shortLead":"Egy héttel meghosszabbították a bérgarancia alap kiterjesztését a károsult gazdaságokra – derült ki a friss...","id":"20250418_jarvany-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"295502fa-e309-404b-af4d-85e45d574dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_jarvany-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 18. 08:34","title":"Nyomott áron vásárolják fel a járvány sújtotta területekről az egészséges sertéseket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","shortLead":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","id":"20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"db8cd54c-0725-4c79-98f1-4f419cb0cfb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","timestamp":"2025. április. 16. 21:20","title":"Az ORFK szerint nem követett el jogsértést az Elf Bart szívó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon szóba került az Ukrajnával kötendő megállapodás is.","shortLead":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon...","id":"20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353.jpg","index":0,"item":"c8329cf6-6bdf-4d12-8a3f-5fc20202e517","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 20:56","title":"Trump Meloninak: Száz százalék, hogy lesz megállapodás az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]