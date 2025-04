Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is.","shortLead":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált...","id":"20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322.jpg","index":0,"item":"69aca711-d62b-4464-ba05-b9e72faa82b8","keywords":null,"link":"/360/20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 10:30","title":"Már majdnem megvolt az alku a TikTokról, de Trump saját magának tett keresztbe a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","shortLead":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","id":"20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"dfc18a2e-edef-4298-a564-e7a022a503b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 18. 20:12","title":"Trump a vámokról tárgyalt a brit miniszterelnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami a készülék kamerájához, mikrofonjához és sok máshoz is hozzáférést szerzett.","shortLead":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami...","id":"20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382.jpg","index":0,"item":"d6f22c49-810e-4617-a4e0-bcd04c30bda7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 18. 20:03","title":"Több mint 100 veszélyes kémprogramot találtak, telefonokon terjednek azokhoz, akiket kipécéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","shortLead":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","id":"20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8.jpg","index":0,"item":"86682dae-5d26-4ae5-93b1-6d0279d2953a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","timestamp":"2025. április. 18. 22:01","title":"Nyolc magyar WhatsApp-felhasználó ellen is bevetették az izraeli Pegasus kémprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szabálytalan módon, a kongresszus értesítése és a határidők betartása nélkül vehették le Rogán Antalt az USA szankciós listájáról – mutatta be két ellenzéki szenátor.","shortLead":"Szabálytalan módon, a kongresszus értesítése és a határidők betartása nélkül vehették le Rogán Antalt az USA szankciós...","id":"20250419_Rogan-Antal-szankcio-lista-torvenyserto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"d512123c-4436-4c2f-811e-51cc67bc3e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_Rogan-Antal-szankcio-lista-torvenyserto","timestamp":"2025. április. 19. 12:26","title":"Törvényt sértve vehették le Rogán Antalt a szankciós listáról két amerikai szenátor szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Attól tartottak, hogy átszivárog a ragadós száj- és körömfájás vírus a talajvizen keresztül. Azóta kiderült, hogy ez tulajdonképpen kizárható. ","shortLead":"Attól tartottak, hogy átszivárog a ragadós száj- és körömfájás vírus a talajvizen keresztül. Azóta kiderült...","id":"20250420_Kiakadtak-az-osztrakok-mert-szerintuk-nem-szoltak-nekik-a-magyar-hatosagok-hogy-a-hatar-mellett-temetik-a-fertozott-teheneket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"2fa287f9-6e98-4b1c-b066-709bc3058719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kiakadtak-az-osztrakok-mert-szerintuk-nem-szoltak-nekik-a-magyar-hatosagok-hogy-a-hatar-mellett-temetik-a-fertozott-teheneket","timestamp":"2025. április. 20. 14:55","title":"Kiakadtak az osztrákok, mert szerintük nem szóltak nekik a magyar hatóságok, hogy a határ mellett temetik a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c185d0-a456-4f18-a0af-e7647c116881","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Humor és humánum jellemzi a magyar származású New York-i fotóművész, Syliva Plachy fekete-fehér munkáit. Az Oscar-díjas Adrien Brody 81 éves édesanyjának Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel nyílt kiállítása a Capa Központban. A fotóművész a megnyitóra Budapestre utazott. ","shortLead":"Humor és humánum jellemzi a magyar származású New York-i fotóművész, Syliva Plachy fekete-fehér munkáit. Az Oscar-díjas...","id":"20250419_hvg-rendes-emberek-sylvia-plachy-adrien-brody-anyja-fotomuvesz-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50c185d0-a456-4f18-a0af-e7647c116881.jpg","index":0,"item":"3897f471-7134-492e-a5a8-ac1ccae593aa","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-rendes-emberek-sylvia-plachy-adrien-brody-anyja-fotomuvesz-kiallitas","timestamp":"2025. április. 19. 17:30","title":"Az amerikás magyar fotós, akit Taknyosnak becéztek, és a fia, Adrien Brody a kedvenc alanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]