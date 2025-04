Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","id":"20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424.jpg","index":0,"item":"aa068fb7-46d9-46ea-b62c-fe1ec66eb6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","timestamp":"2025. április. 22. 20:03","title":"Asztma és allergia is kialakulhat a gyerekeknél, ha 2 éves koruk előtt kapnak antibiotikumos kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp akkor, amikor a Föld körül keringő kutatólabornak a szakemberek szerint még több forrást kéne biztosítani.","shortLead":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp...","id":"20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc.jpg","index":0,"item":"9ff2467b-ebd9-4547-9e44-884be4e2ce67","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 22. 19:03","title":"Kockázatos korba lép a Nemzetközi Űrállomás, aggódik a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más kérdés, hogy mit gondolhat erről a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más...","id":"20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"f6734f55-360d-4820-8b2e-49ac3c96ab3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Ön is megköszöni a ChatGPT-nek a választ? Sokba kerül az OpenAI-nak az udvariaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével találkozik.","shortLead":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG...","id":"20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"bf0ca0b7-4fa0-4ba5-9754-9d715764b85b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. április. 23. 17:50","title":"Budapestre jön, a 4iG-hoz látogat Donald Trump Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem politológiaprofesszora nem ért egyet azokkal, akik szerint kár a tüntetésekért, mivel azok nem tudják megbuktatni az éppen aktuális hatalmat. Katasztrófa lenne az egók győzelme, a jobboldali populizmus és a katolikus egyház összefogása – írja a Die Zeit szerzője. Amikor Trump megpróbálja megkaparintani az ellenőrzést a Harvard felett, akkor Hitler, Orbán és Erdogan példáját követi – mondja az egyetem jogászprofesszora. Trump soha nem lesz „a megtermékenyítő elnök” – elemzés a The New York Timesban. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"A Princetoni Egyetem politológiaprofesszora nem ért egyet azokkal, akik szerint kár a tüntetésekért, mivel azok nem...","id":"20250423_Jan-Werner-Muller-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b39e8597-7611-4e8a-8043-ce0ce3f83fa3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Jan-Werner-Muller-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 23. 10:44","title":"Jan-Werner Müller: Ne higgy a kétkedőknek – a tüntetéseknek még mindig van erejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok polcaira kerülő okostelefonokra és táblagépekre. A megoldással minden vásárló jól fog járni. ","shortLead":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok...","id":"20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb.jpg","index":0,"item":"b5fba0ec-92f7-4b1f-8695-2867e7c48c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","timestamp":"2025. április. 22. 10:03","title":"Új címke kerül az okostelefonokra és táblagépekre, mindenképpen nézze meg vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]