Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra szánt változatát is.","shortLead":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra...","id":"20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a806f0-160c-439e-87d6-322a205d9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","timestamp":"2021. július. 02. 17:03","title":"814 km egy feltöltéssel: gyártásba küldik a nagy hatótávolságú elektromos repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék bálványa. Hazai előadókat kérdeztünk arról, mit jelent számukra Morrison és mi a kedvenc daluk a Doorstól. Hobo egy verset is küldött, amit Morrison sírjánál írt.","shortLead":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék...","id":"20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053fb02e-4ccf-4cd2-b473-a760d4a1245b","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","timestamp":"2021. július. 03. 15:00","title":"„Mióta elment, még többet jelent, mégsem gyászolom” – 50 éve halt meg Jim Morrison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista országot ez sem tartja vissza. A Holdat is kinézték maguknak.","shortLead":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista...","id":"20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8d658e-5f7a-4306-86c4-48ba2509a2b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 10:03","title":"Nagyszabású tervekkel állt elő Kína: kisváros a Marson, űrlift a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ellenőri jelentés végigveszi az intézmény túlárazásait és indokolatlan költéseit. Az NKE azokat a dokumentumokat is kifizettette volna, amelyek egy részét épp uniós anyagokból másolta ki.","shortLead":"Egy ellenőri jelentés végigveszi az intézmény túlárazásait és indokolatlan költéseit. Az NKE azokat a dokumentumokat is...","id":"20210702_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b365f-c197-4c6c-b75f-e208a2a8c723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_palyazat","timestamp":"2021. július. 02. 11:35","title":"Olyan sok pályázati pénzt akart behúzni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy vizsgálódni kezdett az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány hónapja felhívták, hogy a kora miatt jogosult rá. A 60 éves férfi később megfertőződött, levegőért kapkodott, a családjától is elbúcsúzott.\r

","shortLead":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány...","id":"20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf2fcb-d220-4708-8a59-23e37ef54957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","timestamp":"2021. július. 01. 20:03","title":"Egy oltásellenes férfi majdnem belehalt a koronavírusba, most mindenkit arra biztat, kérje a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva a sportmotorokat. ","shortLead":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva...","id":"20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2e480-92dd-4e5f-a4f3-10d574a5fa20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","timestamp":"2021. július. 03. 09:52","title":"Olyan tempóban tud elindulni a Tesla Model S Plaid, hogy arra az utcán nem lehet felkészülni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]