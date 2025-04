Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz katonák Ukrajnában.","shortLead":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz...","id":"20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"4986764a-7ae9-4e16-88e5-0dd7344c7103","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 24. 13:08","title":"Öt év börtönt kapott az orosz tábornok, aki bírálta a katonai vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","shortLead":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","id":"20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"266ee982-d73f-4124-a296-c5524b2994d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. április. 24. 15:40","title":"Trump: Vlagyimir, ÁLLJ!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","shortLead":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","id":"20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c50dffd9-03a6-4a75-9fa2-71b06d1f6c98","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","timestamp":"2025. április. 25. 10:33","title":"Belehalt a sérüléseibe az a nyíregyházi kislány, aki beleejtette a kádba a töltőn lévő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek, ami nagymértékben képes arra, hogy a drónok önálló módon tudjanak repülni, és reagáljanak a váratlan helyzetekre is.","shortLead":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek...","id":"20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd.jpg","index":0,"item":"22ff7967-1f74-4237-b37a-02d148b2cf9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","timestamp":"2025. április. 24. 17:03","title":"Világelső fejlesztést készítettek magyar kutatók, jöhetnek a csomagszállító drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő vagyonát, és még így sem sikerült.","shortLead":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő...","id":"20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c.jpg","index":0,"item":"f260327e-8229-4adf-97d3-6b2a6f20ed5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","timestamp":"2025. április. 24. 08:14","title":"Kiderült, hogyan próbálták volna Matolcsy Ádám körébe átjátszani az MNB-alapítvány vagyonkezelő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában ugyanis nagy az élelmiszerek súlya, sőt egyre nagyobb, az évezredben még sose volt ekkora. A gazdagok kosarában sokkal kisebb az élelmiszerek súlya, de náluk is nő – cserébe annyira kevés a rezsi, hogy náluk már alig látszik.","shortLead":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában...","id":"20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f.jpg","index":0,"item":"626f62b1-327a-4b90-a883-2ae79a6296a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","timestamp":"2025. április. 23. 13:05","title":"A magyar szegények pénzének már 38 százalékát viszi el, hogy legyen mit enniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","shortLead":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","id":"20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"9ff77ec6-7dbe-48b4-bcf3-db4b2ccc6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","timestamp":"2025. április. 24. 15:08","title":"A kormány mondhatja majd meg, mi számít energiaitalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]