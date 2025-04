Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","shortLead":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","id":"20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597.jpg","index":0,"item":"c29d0137-8758-4542-a367-7ba4e26c276e","keywords":null,"link":"/elet/20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","timestamp":"2025. április. 24. 11:19","title":"Isztambuli földrengés: több mint kétszázan sérültek meg épületekből kiugorva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","shortLead":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","id":"20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654.jpg","index":0,"item":"892e0fdf-6c22-4465-b2ca-039b61cb7cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","timestamp":"2025. április. 24. 11:40","title":"Trump vallásügyi tanácsadója arról beszélt, hogy szívesen aláveti magát a férje akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ferenc pápa temetésének napjára.","shortLead":"Ferenc pápa temetésének napjára.","id":"20250424_Nemzeti-gyasznapot-rendelt-el-a-kormany-szombatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"5404e2ea-5152-46ac-a984-e32a652f4f04","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Nemzeti-gyasznapot-rendelt-el-a-kormany-szombatra","timestamp":"2025. április. 24. 17:48","title":"Elrendelte a kormány a nemzeti gyásznapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","shortLead":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","id":"20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"56aa7112-2b84-44a9-9b3a-c407caf835f5","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Dopeman: Nekem köszönheti Majka, hogy rapper lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel kapcsolatos tervét a cég.","shortLead":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel...","id":"20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b.jpg","index":0,"item":"d3e65cab-49ee-4e78-8c30-4a376865ed7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","timestamp":"2025. április. 23. 15:03","title":"Fél évtizedes munkát dobott kukába a Google, minden marad a régiben a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","shortLead":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","id":"20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"bb27cc8c-3ebb-4d1a-97c0-78110213e760","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","timestamp":"2025. április. 25. 12:38","title":"Egy rendőr kiakadt azon, hogy Rétvári Bence KDNP-felirattal osztotta meg a róla készült képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]