[{"available":true,"c_guid":"e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","shortLead":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","id":"20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab.jpg","index":0,"item":"89e1d30d-b50d-4bba-89e8-bcdd68ace18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","timestamp":"2025. április. 28. 06:43","title":"Közel 40 napig folyhatott az olaj Gárdonynál úgy, hogy a MOL is tudott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. április. 28. 07:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","shortLead":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","id":"20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304.jpg","index":0,"item":"ceec3303-db3b-4b58-bcf3-922512561d31","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","timestamp":"2025. április. 28. 08:41","title":"2 hengert kispóroltak a BMW belépőszintű élményautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","shortLead":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","id":"20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332.jpg","index":0,"item":"ab6ff987-90ca-4782-b810-ef29c7d0d33c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","timestamp":"2025. április. 27. 15:28","title":"Megdőlt a női maratonfutás világcsúcsa Londonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán, amivel nem is tehetné boldogabbá Putyint. Pedig az orosz medve már megsebesült, az USA azonban ahelyett, hogy kihasználná a gyengeségét, inkább felgyógyítja és megerősíti, hogy holnap újra támadhasson. A kérdés az, mit kellene tennie Ukrajnának és Európának ebben a helyzetben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán...","id":"20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"38ba3780-ec3e-4122-b3fd-3e90cf284805","keywords":null,"link":"/360/20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","timestamp":"2025. április. 27. 13:55","title":"Jó-e Ukrajnának, ha elfogadja Trump borzasztó békeajánlatát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász kikötőjében. A hatóságok attól tartanak, hogy halálos áldozatok is lehetnek, mivel a robbanás idején nagyon sokan tartózkodtak a kikötőben.","shortLead":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni...","id":"20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598.jpg","index":0,"item":"6423164d-d5c1-40cf-b3a6-8364a4cbd987","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","timestamp":"2025. április. 26. 13:05","title":"Óriási robbanás történt egy iráni kikötőben, sokan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti ezt. Pedig most sincs realitása a halálbüntetés visszaállításának, ahogy 2002-ben sem volt, amikor Orbán Viktor vetette fel. Magyarországon utoljára 1988-ban akasztottak, de a világ sok országában most is népszerű a kivégzés, főleg Kínában és a Közel-Kelet országaiban.","shortLead":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti...","id":"20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf.jpg","index":0,"item":"87387200-c4f8-4de8-b4cd-d14b15547458","keywords":null,"link":"/360/20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","timestamp":"2025. április. 27. 09:31","title":"Mikor lehet végre újra akasztani? – Nem Lázár János az egyetlen, aki szorgalmazná a halálbüntetés visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","shortLead":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","id":"20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029.jpg","index":0,"item":"5d364913-1fc9-461c-8bc2-cff29e622a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","timestamp":"2025. április. 26. 17:06","title":"Néhány megyében zivatarokra figyelmeztetnek, éjszakára jelentősen lehűl az idő az ország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]