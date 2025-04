Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 27. 19:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is kelljen tenniük. A szigorítás EP-képviselők mentelmi jogát is fenyegetheti, amit Magyar Péter esetében eleve feszeget a magyar ügyészség.","shortLead":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is...","id":"20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"ba1478f0-6a9c-496d-9fd3-24ab716b3768","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:07","title":"Elfogadták a \"lex Magyart\", amivel Magyar Péter szerint őt akarják ellehetetleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","shortLead":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","id":"20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3.jpg","index":0,"item":"2c6cfe62-ae51-4b48-b483-47aba348548c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 17:25","title":"Gála az Anfield Roadon, Szoboszlai két gólpasszával bajnok a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új számlát nyitni és a régit zárni.","shortLead":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új...","id":"20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"1ded81eb-9d2f-4f16-ba5a-9be425d4a60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","timestamp":"2025. április. 29. 11:29","title":"A többség úgy érzi, túl drágán bankol, mégis kevesen váltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk pár furcsa szokással. Például, hogy bezárják a bíborosokat – csaknem 800 évet kell visszamenni történelemben, hogy megértsük, miért van erre szükség. Vannak olyan szokások is, amelyek eltűntek. Az egyik ilyet possesso néven emlegették, és volt olyan pápa, aki belehalt.","shortLead":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk...","id":"20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2.jpg","index":0,"item":"60eb3cb1-dd44-4eab-8d92-f00017efe748","keywords":null,"link":"/360/20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","timestamp":"2025. április. 27. 14:30","title":"Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]