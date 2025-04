Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe6ed306-857e-4275-961b-f989c21d5c1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyébként sem egészségesek ezek a dolgok, de ha fiatalosan akarunk kinézni, mindenképpen kerüljük el őket.","shortLead":"Egyébként sem egészségesek ezek a dolgok, de ha fiatalosan akarunk kinézni, mindenképpen kerüljük el őket.","id":"20250430_oregedest-gyorsito-rossz-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed306-857e-4275-961b-f989c21d5c1c.jpg","index":0,"item":"0be16bba-1029-4056-8f39-0ae3b7581b1e","keywords":null,"link":"/elet/20250430_oregedest-gyorsito-rossz-szokasok","timestamp":"2025. április. 30. 05:31","title":"Ez a tíz rossz szokás gyorsítja az öregedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","shortLead":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","id":"20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67.jpg","index":0,"item":"840b55db-7fd3-4c9a-9a75-e7cbf7785530","keywords":null,"link":"/elet/20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","timestamp":"2025. április. 28. 16:15","title":"Hajós András a TV2-n szólt be a csatorna hírműsorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.","shortLead":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat...","id":"20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b.jpg","index":0,"item":"3e5ec348-4f5c-4d82-8a5e-6c044e7eecf9","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 16:12","title":"Putyint felforgató agresszornak nevező politikus lesz Németország új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány visszamenőleges hatállyal csapta be az ajtót a kedvező szaldó elszámolásba igyekvő napelem-telepítésben gondolkozó háztartások előtt. Pár napról van szó, így a dolog csak néhány embert érint. A mostaninál kedvezőbb szabályozás kialakítása valószínűtlen, hiszen máris túl sok a napelem Magyarországon.","shortLead":"A kormány visszamenőleges hatállyal csapta be az ajtót a kedvező szaldó elszámolásba igyekvő napelem-telepítésben...","id":"20250430_napelem-hmke-szaldo-brutto-bejelentes-hatarido-alkotmany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"de5e56dc-2490-47ce-b85c-9e433136104c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_napelem-hmke-szaldo-brutto-bejelentes-hatarido-alkotmany-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 06:05","title":"Az alkotmánysértés mutatja, mennyire sürgős volt a kormánynak a napelemes hátraarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","shortLead":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","id":"20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"43ae27fe-51a7-4d35-9ac8-c5b0615ef47a","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","timestamp":"2025. április. 28. 16:56","title":"Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi Matolcsy Ádámék összes MBH-s érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the Future-filmet Bob Gale írta Robert Zemeckis rendezővel közösen. Az Oscarra jelölt forgatókönyvíróval Steven Spielberg támogatásáról, a stúdióvezető által javasolt cím sorsáról, a Disney-t felháborító „vérfertőző” jelenetről és a negyedik rész esélyeiről is beszélgettünk.","shortLead":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the...","id":"20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71.jpg","index":0,"item":"af1e2adc-59c1-4c68-b9e4-21a47a470bcc","keywords":null,"link":"/360/20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","timestamp":"2025. április. 29. 19:30","title":"„A szex és a Vissza a jövőbe nem fér össze” – interjú a 40 éves trilógia írójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel indokolja az OKSZ, miért kellene véget vetni az intézkedésnek, miközben a miniszter épp kibővíteni készül.","shortLead":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel...","id":"20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"7418d30d-f78d-4a2e-839b-1e125b4bb738","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","timestamp":"2025. április. 29. 10:18","title":"A kiskerláncok üzenik Nagy Mártonnak: visszafordíthatatlan károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]