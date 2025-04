Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","shortLead":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","id":"20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c.jpg","index":0,"item":"4744daa2-9ad9-4a16-9b5a-87ee34ca67f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","timestamp":"2025. április. 29. 08:04","title":"Limitet akart módosítani, de már későn: közel 5 millió forintot emeltek le egy mágocsi nő számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73446e39-4c27-4955-87c2-187ea211f1a7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első jelenetnél, mintha autópályán száguldana a sofőr. ","shortLead":"Az első jelenetnél, mintha autópályán száguldana a sofőr. ","id":"20250429_100-zal-zebranal-gumikerek-nelkul-az-M3-ason-videon-ket-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73446e39-4c27-4955-87c2-187ea211f1a7.jpg","index":0,"item":"765b66ec-110a-4acd-9007-b47766d7a918","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_100-zal-zebranal-gumikerek-nelkul-az-M3-ason-videon-ket-autos","timestamp":"2025. április. 29. 14:56","title":"Egyik 100-zal a zebránál, a másik gumikerék nélkül az M3-ason – videón két életveszélyes autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","shortLead":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","id":"20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb.jpg","index":0,"item":"42fa3664-a760-4ed8-a07d-d519abec3c82","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","timestamp":"2025. április. 29. 11:24","title":"„A történelemkönyvekbe úgy fog bevonulni, mint a mai kor legnagyobb hibája” – Pedro Almodóvar nekiment Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2866b0c-1e2f-454d-a006-e0193a9a5d78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés keddi szavazásaival folytatódik a törvénymódosítási dömping.","shortLead":"Az Országgyűlés keddi szavazásaival folytatódik a törvénymódosítási dömping.","id":"20250429_Folytatodik-a-torvenyhozasi-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2866b0c-1e2f-454d-a006-e0193a9a5d78.jpg","index":0,"item":"f5447efe-d4c1-4960-88af-6b29dbfc11b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Folytatodik-a-torvenyhozasi-domping-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 11:10","title":"Megszavazták: nem vehetnek több energiaitalt a 18 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül ki róluk?” – tette fel a költői kérdést a humorista.","shortLead":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül...","id":"20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"4d9f0794-528c-4cc3-a033-48d4856674fa","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","timestamp":"2025. április. 29. 11:45","title":"Pottyondy Edina: Van még bármi tétje, mi derül ki Magyar Péterről, a Matolcsykról, a Tiborczokról vagy a Lázárokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]