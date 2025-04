Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","shortLead":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","id":"20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec.jpg","index":0,"item":"ec575a25-bd8b-43e3-8bbc-8947c229bc79","keywords":null,"link":"/elet/20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","timestamp":"2025. április. 28. 15:28","title":"Csak azt engednék fel az Everestre, aki korábban már megmászott egy hétezres nepáli csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","shortLead":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","id":"20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1.jpg","index":0,"item":"98aefd7e-5f86-4228-be80-7dadbb7de4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 12:13","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Azonban egyre több az aggódó hang, és ismét kérdéses, hogy mit szabadítottunk magunkra.","shortLead":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi...","id":"20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64.jpg","index":0,"item":"90cf5f46-b023-44eb-ab21-0a3977102a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","timestamp":"2025. április. 28. 16:03","title":"Vírusként szabadult el a neten a ChatGPT fordított képkeresős funkciója, vannak, akik már aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","shortLead":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","id":"20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48.jpg","index":0,"item":"9993dc04-0396-40d3-a8df-05b56dbf8ca0","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:04","title":"Putyin háromnapos tűzszünetet hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5cdf3a-ac7c-4179-961d-66b26b2b5c29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját mesterségesintelligencia-alkalmazást adott ki a Meta, mellyel a ChatGPT-vel venné fel a versenyt a vállalat.","shortLead":"Saját mesterségesintelligencia-alkalmazást adott ki a Meta, mellyel a ChatGPT-vel venné fel a versenyt a vállalat.","id":"20250430_meta-ai-alkalmazas-mesterseges-intelligencia-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5cdf3a-ac7c-4179-961d-66b26b2b5c29.jpg","index":0,"item":"59c2ecee-fc11-44eb-80d8-36f094dd4027","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_meta-ai-alkalmazas-mesterseges-intelligencia-chatbot","timestamp":"2025. április. 30. 09:03","title":"Itt van, tölthető: megérkezett a Meta legújabb alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai teleszkópba szereltek be.","shortLead":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai...","id":"20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6.jpg","index":0,"item":"bde54862-ef57-43e4-bf05-d50e765716e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Elképesztő fotót lőtt a Napról egy földi teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]