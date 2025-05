Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"296b1ecb-0f5d-4b10-8096-966cb53cf949","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A detroiti gyártó olyan modelljei érintettek, mint az Escalade, Sliverado vagy Yukon. ","shortLead":"A detroiti gyártó olyan modelljei érintettek, mint az Escalade, Sliverado vagy Yukon. ","id":"20250430_GM-modell-visszahivasa-sulyos-motorhiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296b1ecb-0f5d-4b10-8096-966cb53cf949.jpg","index":0,"item":"6ab20f4d-e6c2-4da4-b1dc-736436d93755","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_GM-modell-visszahivasa-sulyos-motorhiba-miatt","timestamp":"2025. április. 30. 08:39","title":"Több mint 700 ezer V8-ast hív vissza a GM súlyos motorhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","shortLead":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","id":"20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"90afdc55-907b-4d9a-9a38-75c04db918ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","timestamp":"2025. április. 29. 17:19","title":"Megvan, mikor indul Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","shortLead":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","id":"20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"973a473e-88d9-44b0-9b53-c39d2c2e0429","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 29. 19:31","title":"Lövöldözés volt Svédországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor saját hatáskörben, titokban azt enged be az országba, akit csak akar. ","shortLead":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor...","id":"20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc.jpg","index":0,"item":"8e31d22e-a7c6-45e9-9844-e602d486c739","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","timestamp":"2025. április. 30. 06:30","title":"Ha úgy érzi, nemzeti érdek betelepülnie Magyarországra, forduljon Pintér Sándorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","shortLead":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","id":"20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7.jpg","index":0,"item":"68c724d3-cfbd-4eaa-8458-78782ac414af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","timestamp":"2025. április. 29. 08:16","title":"Másodszor is megújul a Volkswagen ID.3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza lázba a vásárlókat.","shortLead":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza...","id":"20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"afdccc81-a5a1-41b8-95c2-42b7fcfae0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","timestamp":"2025. április. 29. 05:45","title":"Hidegen hagyja a magyarokat, hogy Nagy Márton új frontot nyitna az árháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]