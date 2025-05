Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","shortLead":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","id":"20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb.jpg","index":0,"item":"ac61c04a-b040-41a1-9bcb-e3866038cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","timestamp":"2025. május. 05. 12:08","title":"Súlyos motoros baleset az M85-ösön – nem nézett a tükörbe az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","shortLead":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","id":"20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598.jpg","index":0,"item":"2576bd85-a620-45de-9486-0cb75585db66","keywords":null,"link":"/elet/20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","timestamp":"2025. május. 06. 08:25","title":"Kikapcsolják a mobilszolgáltatást a Vatikánban a pápaválasztó konklávé idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3870e690-859b-40e7-be1d-87ddb1fc3575","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lengyel Volonaut oldalra nyúló propellerek nélkül készítette el az Airbike nevű fejlesztését, amivel így szűk helyeken is jól lehetne manőverezni.","shortLead":"A lengyel Volonaut oldalra nyúló propellerek nélkül készítette el az Airbike nevű fejlesztését, amivel így szűk...","id":"20250505_repulo-motor-kozlekedes-sci-fi-volonaut-airbike","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3870e690-859b-40e7-be1d-87ddb1fc3575.jpg","index":0,"item":"bd648b92-3f7b-48ff-9320-dedac6e1ad33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_repulo-motor-kozlekedes-sci-fi-volonaut-airbike","timestamp":"2025. május. 05. 11:03","title":"Lengyel cég csinálta meg minden sci-fi film ikonikus járművét: a repülő motort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet, amelyek hasznosak lehetnek a hulladékcsökkentéshez. Szerkesztett részlet.","shortLead":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet...","id":"20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b.jpg","index":0,"item":"7ff5eeda-5e9e-49be-9d28-3c24fbe4ef5e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","timestamp":"2025. május. 04. 19:15","title":"Tudatosabban élne? Íme a hulladékcsökkentők 10 pontja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","shortLead":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","id":"20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629.jpg","index":0,"item":"b9a1429b-6a1c-43bd-ad42-a9886cd3fcd2","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","timestamp":"2025. május. 05. 09:24","title":"Donald Trump újranyittatná az Alcatrazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","shortLead":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","id":"20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458.jpg","index":0,"item":"4fee0ebb-9e58-4d1c-8e57-c2d05618b99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","timestamp":"2025. május. 05. 08:49","title":"Egy hét alatt 10 milliós bírságot termelnek a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár, délután már megkapta a bizalmat a Bundestagtól.","shortLead":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz...","id":"20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece.jpg","index":0,"item":"1e1b1b36-666d-44cb-bdef-f001d12ea57e","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Másodjára már megválasztották kancellárnak Friedrich Merzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert a diákoknak.","shortLead":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert...","id":"20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644.jpg","index":0,"item":"28779749-8f6f-41b4-ad4e-632257cc4ec2","keywords":null,"link":"/elet/20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","timestamp":"2025. május. 05. 09:27","title":"„Ha nekem sikerült, mindenkinek menni fog” – Orbán Viktor, Dobrev Klára és Magyar Péter is üzent az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]