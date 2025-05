Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","shortLead":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","id":"20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75.jpg","index":0,"item":"2634f534-ed51-4224-b503-870d5e8386de","keywords":null,"link":"/sport/20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","timestamp":"2025. május. 06. 21:50","title":"6-0-ra kikapott Kanadától a magyar jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","shortLead":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","id":"20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962.jpg","index":0,"item":"5992d1b6-20e4-4e13-80fb-df1fc0fe0157","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","timestamp":"2025. május. 07. 14:27","title":"Középszinten könnyebbre számítottak, az emelt viszont nem volt nehéz – így értékelik a történelemérettségit a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","shortLead":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","id":"20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"5a9cc41e-01cd-4a73-9f02-09d92cebf35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 06. 21:40","title":"Trump szerint az Egyesült Államok a Kínára kivetett 145 százalékos vámmal megszüntette kereskedelmi veszteségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett megoldással. ","shortLead":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett...","id":"20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737.jpg","index":0,"item":"4c75f6bf-b704-474d-b943-8c844c942ec1","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","timestamp":"2025. május. 07. 06:25","title":"Nem akarnak részeg embereket szállítani, két napig sztrájkolnának az athéni taxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180ddfc9-4894-4e0c-b632-f4094b86bddb","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Minden harmadik gyermek túlsúlyos, és ennek döntően életmódbeli oka van. Sok felnőtt hormonbetegnek képzeli magát pusztán azért, mert felszedett néhány kilót – mondta el a HVG-nek adott interjúban Luczay Andrea endokrinológus, gyermekgyógyász, a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság vezetőségi tagja","shortLead":"Minden harmadik gyermek túlsúlyos, és ennek döntően életmódbeli oka van. Sok felnőtt hormonbetegnek képzeli magát...","id":"20250506_hvg-luczay-andrea-endokrinologus-cukorbetegseg-hormonbetegseg-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/180ddfc9-4894-4e0c-b632-f4094b86bddb.jpg","index":0,"item":"8dfdcf0f-1bf8-4e58-be95-ec33d121a8ca","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-luczay-andrea-endokrinologus-cukorbetegseg-hormonbetegseg-interju","timestamp":"2025. május. 06. 09:30","title":"Nem biztos, hogy hormonbetegek vagyunk, ha felszedtünk pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül az egyetlen, amely visszahozta az árát, és egyetlen célja volt: szórakoztatni – mondja a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film rendezője. Látja a közállapotokat, hogy zaklatott a társadalom, az emberek ugranak mindenre, mégis arra biztat mindenkit, hogy próbálják lehántani ezeket a rétegeket és nézőként befogadni a filmeket. HVG-portré.","shortLead":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül...","id":"20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa.jpg","index":0,"item":"4e5922e8-71a5-40ec-b7ea-3f859bdd75c1","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 05. 19:30","title":"Orosz Dénes: A Demjén-filmmel semmilyen rendszer mellé vagy ellen nem álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","shortLead":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","id":"20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b.jpg","index":0,"item":"e463f53f-ce2c-4ff6-9adc-bde548c3e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","timestamp":"2025. május. 06. 16:39","title":"Izrael lebombázta a szanaai nemzetközi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d10bb-2881-4736-800a-5a6c955d67c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a CDU elnökéből kancellár lett, de csak úgy, hogy a Bundestag-képviselők példátlan módon csupán a második körben erősítették meg tisztségében. Így nehéz teherrel vág neki a megbízatásának – összegezte a fejleményeket a német közszolgálati médiatársaság, az ARD Tagesschau című híradójának oldalán Gabor Halasz.","shortLead":"Bár a CDU elnökéből kancellár lett, de csak úgy, hogy a Bundestag-képviselők példátlan módon csupán a második körben...","id":"20250507_ARD-Tagesschau-Friedrich-Merz-kancellarvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90d10bb-2881-4736-800a-5a6c955d67c0.jpg","index":0,"item":"28e5a8f2-441b-43e6-98a8-018142f59c3e","keywords":null,"link":"/360/20250507_ARD-Tagesschau-Friedrich-Merz-kancellarvalasztas","timestamp":"2025. május. 07. 15:05","title":"ARD-kommentár: Ki akarhatja, hogy a szélsőségesek kormányozzanak? Sürgősen lépjen az új német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]