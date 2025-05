„Tudom, hogy közel száz országból látogatnak majd ide. Akarjuk is, hogy jöjjenek. Azt akarjuk, hogy ünnepeljenek. Azt akarjuk, hogy nézzék a meccseket. De amikor az idejük letelik, haza kell menniük.” Ezzel a finomnak kevéssé nevezhető figyelmeztetéssel élt J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a jövő évi futball-világbajnokság megrendezéséért felelős kormányzati munkacsoport első ülésén.

A torna rendezési jogát 2018 júniusában ítélte oda a nemzetközi szövetség (FIFA) az Egyesült Államoknak, Mexikónak és Kanadának. Akkor is Donald Trump volt az amerikai elnök, aki már akkor is bevándorlásellenes nézeteket képviselt, de az akkori intézkedései ezen a téren meg sem közelítették a mostani szintet. Trump a mostani elnökválasztási kampányban egyebek mellett a határok korábbinál sokkal szigorúbb ellenőrzését, a mexikói határfal építésének folytatását és az illegális migránsok tömeges kitoloncolását ígérte. És bár a kormányzat múlt héten közzétett adatai szerint a hazaküldöttek száma meg sem közelíti a milliós nagyságrendet, amelyről az elnök a megválasztása előtt beszélt, 140 ezer embert már eltávolítottak az országból.

Legálisan bejutni sem volt egyszerű korábban sem, de az utóbbi hónapokban még nehézkesebbé vált. Aki útnak indul, akkor sem lehet biztos abban, hogy beléphet az országba, ha minden papírja rendben van, a repülőtéren pedig nemcsak a csomagját, vagy a ruházatát kutathatják át, de a telefonja tartalmát is átvizsgálhatják. Számos ország emiatt frissítette az USA-ba készülő állampolgárainak szóló útmutatóját.

Az olyan esetek után, mint Jasmine Mooney kanadai színésznőé, akit két héten át tartott fogva az amerikai bevándorlási hatóság, vagy a francia tudósé, akit azért fordítottak vissza, mert a mobilján Trumpot kritizáló üzeneteket találtak, Vance szavai talán inkább fenyegetésnek hatnak. Az ő üzenetét visszhangozta az ülésen Sean Duffy közlekedési miniszter is: „Szóval, ha azért jön, hogy futballt lásson, tegyen egy körutazást is Amerikában. De ne maradjon tovább a vízuma lejárati dátumánál, ne maradjon túl sokáig.”

“They’ll have to go home”: Vice President JD Vance said visitors attending the 2026 World Cup will have to leave when the soccer tournament, co-hosted by the U.S., Canada and Mexico, ends #FIFAWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/9Adq1R1N7p