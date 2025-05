Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük a román, szerb, szlovák nacionalistáknak, mert kicsináljuk magunkat a Budapestről célzottan tüzelt magyar–magyar leszámolásban. Vélemény.","shortLead":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük...","id":"20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"bc145d51-2904-4d30-880d-814d404cb782","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","timestamp":"2025. május. 09. 08:00","title":"Parászka Boróka: Két magyarellenes uszítás közt Orbán orra előtt képezte magát Orbán Viktorrá George Simion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező évadának előzetese, és azzal ér véget, hogy egy csecsemő is felsír.","shortLead":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező...","id":"20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331.jpg","index":0,"item":"2173576e-e8a5-408a-bbc5-9761d08e7986","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","timestamp":"2025. május. 07. 13:25","title":"Nem sok vidámságot ígér a Squid Game 3. évadának vériszamos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b238cf-73c7-4b49-b7bd-6cc44e320eeb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány újraindítja a szerkezetátalakítási programot.","shortLead":"A kormány újraindítja a szerkezetátalakítási programot.","id":"20250509_dohanytermelok-szerkezetatalakitas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b238cf-73c7-4b49-b7bd-6cc44e320eeb.jpg","index":0,"item":"3d52024c-2a91-4d32-9a59-92d57f9cb8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_dohanytermelok-szerkezetatalakitas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:40","title":"Segítséget kapnak a dohánytermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 87 éves férfi már nem volt olyan állapotban, hogy önálló döntést hozzon.","shortLead":"A 87 éves férfi már nem volt olyan állapotban, hogy önálló döntést hozzon.","id":"20250507_hazvezetono-demens-ferfi-hazassag-ervenytelenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf.jpg","index":0,"item":"c5d92694-94b2-4366-bea3-6a1c6b072c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hazvezetono-demens-ferfi-hazassag-ervenytelenites","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"A bíróság érvénytelenítette a házasságot, amit egy demens férfival kötött a házvezetőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","shortLead":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","id":"20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81.jpg","index":0,"item":"fe4bc2ae-7aa5-4434-b2e2-cc21e0c85615","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","timestamp":"2025. május. 07. 11:33","title":"A vámháborúzó Donald Trump szerint a kislányoknak nincs szükségük sok játékbabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt a klímaváltozás mellett a „túlturizmus” is rombolja.","shortLead":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt...","id":"20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a.jpg","index":0,"item":"c788ec3b-1318-47b7-9d7e-1d916c50fd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","timestamp":"2025. május. 07. 15:10","title":"OTP-erdő a Budakeszi Vadaskertben – veszélyben a fenyők és a bükkök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931b5c25-8449-48cb-bf0d-5d89a246d7d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A virtuális valóságban szerzett élményeket egészíti ki egy apró viselhető eszköz, amely a tapintás illúzióját kínálja a viselőjének. Valósághűbb tapintási visszajelzést ad, mint a jelenlegi vibrációs megoldások.","shortLead":"A virtuális valóságban szerzett élményeket egészíti ki egy apró viselhető eszköz, amely a tapintás illúzióját kínálja...","id":"20250509_viselheto-eszkoz-tapintas-virtualis-valosagban-vr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/931b5c25-8449-48cb-bf0d-5d89a246d7d0.jpg","index":0,"item":"bbd58db3-78dd-4364-970f-342ddeda4d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_viselheto-eszkoz-tapintas-virtualis-valosagban-vr","timestamp":"2025. május. 09. 10:03","title":"Illúzió felsőfokon: így tapinthat majd a semmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]