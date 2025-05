Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. Egy ideig ingyenes lesz.","shortLead":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd...","id":"20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"f0cb34bf-71ca-4a74-8fb9-5feca585abf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","timestamp":"2025. május. 13. 12:03","title":"Képből készít videót a Google mesterséges intelligenciája, de kell hozzá egy új telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","shortLead":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","id":"20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"f04be3e2-c396-479c-9a6f-cb43f9180d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","timestamp":"2025. május. 13. 07:49","title":"Mekkora vagyonon kell osztozkodniuk a válófélben lévő Gyurcsányéknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9193f-cedd-494a-9828-ef121918ef09","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét drágulás, ismét az egész országban.","shortLead":"Ismét drágulás, ismét az egész országban.","id":"20250512_alberlet-berleti-dij-ksh-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9193f-cedd-494a-9828-ef121918ef09.jpg","index":0,"item":"9e2cfa06-6a0c-4c83-b8a2-1230285f71d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_alberlet-berleti-dij-ksh-ingatlan","timestamp":"2025. május. 12. 09:23","title":"Ennyi pénz alatt inkább el se induljon albérletet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte: idén is ott lesz a Pride-on, és kiáll a melegek mellett.","shortLead":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte...","id":"20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3.jpg","index":0,"item":"9508c357-a17a-4f68-89c4-30916ba3bf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 13:48","title":"\"Itt az én időm\" – Dobrev Klára programot hirdetett válása és férje visszavonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","shortLead":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","id":"20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460.jpg","index":0,"item":"b525e5c1-6f56-4aed-9be9-7c91cfe5e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","timestamp":"2025. május. 11. 14:25","title":"Szeles, borús időjárás várható hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cd5738-49d1-423b-b30d-aae4b38f2a75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kolumbiai csatár góljával már 2-0-ra vezetett a Liverpool az Arsenal ellen, de a londoniak egy pontot végül el tudtak vinni az Anfieldről.","shortLead":"A kolumbiai csatár góljával már 2-0-ra vezetett a Liverpool az Arsenal ellen, de a londoniak egy pontot végül el tudtak...","id":"20250512_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-luis-diaz-golorom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cd5738-49d1-423b-b30d-aae4b38f2a75.jpg","index":0,"item":"b5549e11-cc2f-473f-9967-20896d4f78cf","keywords":null,"link":"/elet/20250512_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-luis-diaz-golorom-video","timestamp":"2025. május. 12. 19:47","title":"Mindenki csak találgat, mit jelenthet Szoboszlai és Luis Diaz különleges gólöröme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]