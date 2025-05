Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett szint töredéke. Ugyanez igaz a villanyszámlákra is.","shortLead":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett...","id":"20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91.jpg","index":0,"item":"59a27bf9-9f08-432d-ab7c-7f29e1fec6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Népszava: Pénzügyi jelentések bizonyítják, hogy átverés a gázszámlákon feltüntetett rezsimegtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","id":"20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b.jpg","index":0,"item":"6285cd8d-4975-43f0-a1ed-b2ac354670d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","timestamp":"2025. május. 14. 10:56","title":"Tompos Márton: „Ezzel a javaslattal kivégezhetnek minden független magyar sajtóterméket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi nemi szervek. Vajon miért?","shortLead":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi...","id":"20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865.jpg","index":0,"item":"67b2bdfd-5ce8-4168-8143-5472e9bd2cdb","keywords":null,"link":"/elet/20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","timestamp":"2025. május. 15. 05:31","title":"Nagyot nőtt az átlagos péniszméret, de ez nem feltétlenül ad okot az örömre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nicusor Dan független államfőjelölt szerint a történelemből tudjuk, hogy mindig bűnbakot keresnek a szélsőségesek, ha a gazdaság rosszul működik.","shortLead":"Nicusor Dan független államfőjelölt szerint a történelemből tudjuk, hogy mindig bűnbakot keresnek a szélsőségesek, ha...","id":"20250515_Nicusor-Dan-Simion-szamara-a-magyar-kozosseg-keznel-van-mint-bunbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"f0aefbe1-7a7b-46ad-8518-6834852a32d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Nicusor-Dan-Simion-szamara-a-magyar-kozosseg-keznel-van-mint-bunbak","timestamp":"2025. május. 15. 15:05","title":"„Simion számára a magyar közösség kéznél van mint bűnbak” – állítja a független román államfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti a filmvilágot. A politika rányomta bélyegét a 78. cannes-i fesztivál nyitóünnepségére, de a nyitófilm szerencsére könnyed és vidám volt. Visszatér helyszíni podcasttudósításunk a világ legrangosabb filmes eseményéről.","shortLead":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti...","id":"20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"8e375a01-2c08-42d5-aaaa-ca8138f39328","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Tarantino lelkes kiabálásával nyitott a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni. Most tételesen összegyűjtik, hogy milyen jogi problémák merülnek fel a törvénytervezettel.","shortLead":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és...","id":"20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"c33ed381-2d14-4935-b95f-4dfae67d9159","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 13:18","title":"Az ügyvédek szakmai egyesülete tételesen felsorolja, milyen jogi problémák vannak Orbánék legújabb törvényjavaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]