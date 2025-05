Donald Trump és Orbán Viktor nem véletlenül jó barátok. A két vezetőt elsősorban olyasmi dolgok kötik össze, mint a politikai nézetük, a világlátásuk, a társadalom megosztása, a hatalomvágy, de a sport iránt táplált rajongásuk is közös nevező. Most mégis olyan talajra léptek mindketten, amivel komoly ellenszenvet váltottak ki ezen a téren is.

A NER 15 éve alatt megszokhattuk, ha Orbánnak úgy tartja kedve, mindenféle ellenállás nélkül nyomja át akaratát – lásd a gyülekezési törvény módosítását és a Pride betiltását vagy a putyini mintára készült „átláthatósági” törvényjavaslatot –, de ez volt a helyzet múlt héten is, amikor az MLSZ Orbán víziója szerint építette fel ötéves tervét. A magyar játékosok szerepeltetéséhez kötött támogatási rendszer kialakítása többeknél is kicsapta a biztosítékot. Nemtetszésének adott hangot a magyar futball egyik legnagyobb múltú klubja, az Újpest, a Ferencváros részéről pedig a klub első embere és a Fidesz alelnöke, Kubatov Gábor fakadt ki a döntés miatt.

Trump rendezni tudta viharos viszonyát az NFL-lel, de most aknára léphetett

Mindeközben Donald Trump is sikeresen magára haragította a legamerikaibb sport, az amerikai futball szerelmeseit, pedig megválasztása óta mindent megtett azért, hogy rendezzék hektikus viszonyukat. Trump februárban az egész világnak megmutatta, mennyire szereti az amerikai focit. Ő volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki részt vett a sportág legszentebb eseményén, a Super Bowlon. A helyszínen nézte végig, ahogy egy egész pályát beborító amerikai zászlót feszítettek ki a gyep fölé, miközben vadászgépek suhantak el a stadion felett, kezet rázott a főszereplőkkel, és láthatóan azt is élvezte, hogy Taylor Swifttel ellentétben őt nem fütyülték ki, amikor megjelent a nagykivetítőn.

Trump és az NFL viszonya nem volt mindig felhőtlen, de a gondterhelt idők mintha nyomtalanul merültek volna a feledés homályába. A ligában már senki nem emlegeti, amikor a ’80-as évek közepén perre ment az NFL ellen, táncmozdulatai pedig eltüntették a sporttörténelem egyik legnagyobb szégyenfoltját is. Szűk tíz évvel ezelőtt Colin Kaepernick a himnusz alatti térdeléssel próbálta meg felhívni a figyelmet a feketék elleni rendőri erőszakra.

Colin Kaepernick THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Az eset országos botrányt váltott ki, Trump még az NFL teljhatalmú urával, az egyébként republikánus kötődésű Roger Goodell-lel is szópárbajba keveredett. Az amerikai elnök a liga ellehetetlenítésével fenyegetőzött, nyomásgyakorlása sikerrel járt. Trump és Goodell elásták a csatabárdot, a techcégekhez hasonlóan az NFL is behódolt az elnök akaratának, Kaepernicknek pedig végül a karrierjébe került a jó ügy melletti kiállása. A liga olyannyira Trump zsebében van, hogy a csapatok tulajdonosai még az ellen sem emeltek szót, amikor az amerikai elnök saját közösségi oldalán hülyézte le őket, amiért sokáig nem vitte el senki a Trump által nagyra tartott Deion Sanders fiát, Shedeurt az NFL Drafton. Legújabb húzása viszont nagy felháborodást keltett az amerikaifutball-világban.

Trump politikája a sportolók egészségére is ártalmas lehet

Trump megválasztása után egyik legfontosabb céljául tűzte ki a kormányzati kiadások csökkentését, ehhez pedig drasztikus módszereket alkalmaz: munkahelyeket zárat be, környezetvédelmi programokat szüntet be és minden, általa feleslegesnek vélt kiadást felszámol. Ennek eshet áldozatául a sport is, legalábbis közvetve. Az amerikai kormány 2026-ra szóló költségvetési terve az egészségügyi ágazat szövetségi finanszírozásának leépítését javasolja. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) költségvetését kilencről négymilliárd dollárra csökkentené, a traumás agysérülések kutatására és kezelésére szánt évi 8,25 millió dollárt pedig teljesen meg akarja szüntetni.

A döntés súlyos hatással lenne a Heads Up elnevezésű, 2003-ban indult programra is, amelynek célja, hogy felvilágosítása az agyrázkódások kockázatairól az edzőket, sportorvosokat, a szülőket és az ifjú sportolókat, emellett bemutassa a megelőzési stratégiákat. A Heads Up elsősorban olyan kontakt sportágak fiataljaira összpontosít, mint az amerikai futball, a jégkorong, a labdarúgás vagy a lacrosse, amelyekben magas a fejsérülések kockázata. A kezdeményezés honlapján fellelhető információk szerint mintegy 45 állam iskoláival működik együtt és már több mint 10 millió ember végezte el a képzést.

Jelen állás szerint azonban nem úgy tűnik, hogy erre a jövőben is lesz majd lehetőség. Ugyan a költségvetést még el kell fogadnia a Kongresszusnak, de a jóváhagyása biztosnak tűnik. Árulkodó jel továbbá, hogy az ESPN szerint a kormány öt alkalmazottját is, akik a traumás agysérüléses programjának irányításával foglalkoznak, kényszerszabadságra küldte április 1-jén. Bár az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet Agykutatási Központja alapvetően megmarad, a szakértők szerint erősen kérdéses, hogy a Heads Uphoz hasonló programokat kínál-e majd.

„Az anyagi források megvonása több évtizednyi fejlődést tehet semmissé” – mondja Owen Perlman agysérülésekre szakosodott specialista. Szerinte ennek inkább hosszabb távon lesz érezhető a hatása. „Ha ezeket a képzéseket leállítják és a hozzájuk kötőtő anyagokat és weboldalakat eltávolítják az internetről, a hiányát mindenki meg fogja érezni.” Félőnek tartja azt is, hogy ennek hatására újra növekedésnek indul az agy- és fejsérüléses esetek száma a sportban.

Hosszú évtizedek után ismerte fel az NFL, hogy foglalkoznia kell a játékosok egészségével

Az amerikai futball egyik legnagyobb problémája az agyrázkódás és az agykárosodás, ezen belül is a játékosok agysorvadását okozó krónikus traumás enkefalopátia, másnéven a CTE. A kutatók azt feltételezik, hogy a CTE-t traumás agysérülések, de kisebb, ismétlődő ütések is kiválthatják. A betegséget egykor „bokszoló szindróma” néven ismerték, de ma már egyértelműen az amerikai focihoz társítják.

Az NFL évtizedekig tagadta, hogy bármilyen összefüggés lenne az amerikai futball és az agykárosodásos esetek között, pedig nyilvánvaló, hogy komoly veszélyt rejt magában, ha a sportolók fejjel ütköznek egymásnak, még akkor is, ha sisakot viselnek. A CTE tünetei sokfélék, akár memóriazavarhoz, depresszióhoz, valamint demenciához is vezethetnek.

Idővel egyre több csontváz hullott ki a szekrényből, így a liga kénytelen volt beismerni az esetek közötti összefüggést. Az egyik legemlékezetesebb éppen tavaly ősszel történt, amikor a háromszor is a liga legjobbjának választott Brett Favre arról vallott egy bírósági tárgyaláson, hogy Parkinson-kóros. Hivatalosan 3-4 agyrázkódása volt 19 éves karrierje során, de saját bevallása szerint a valós szám a százas, vagy akár az ezres nagyságrendet is elérheti. De említhetnénk Aaron Hernandez esetét is, akiről a Netflix Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez címmel forgatott háromrészes dokumentumfilm-sorozatot, ebben pedig hangsúlyos szerepet kapott, hogy a CTE milyen veszélyeket rejt a sportolókra nézve.

Az NFL mindenesetre felismerte a problémát, a szabálymódosítások pedig biztonságosabbá tették a sportágat. A felszereléseket évről évre teszteknek vetik alá, újabb és újabb, egyre nagyobb védelmet nyújtó sisakokat dobnak a piacra, az elavultabb verziókat pedig betiltják.

Trump akarata érvényesülhet

Nem mindenki értett egyet ezzel a megközelítéssel. Az első elnöki ciklusát töltő Donald Trump például 2016-ban azon gúnyolódott, hogy „az amerikai futball a puhányok sportja lett”, és szerinte semmi szükség erre a sok szabályváltoztatásra, mert ettől csak nézhetetlenné válik a játék.

A liga végül kitartott a játékosok védelme mellett, ezért azt feltételezhetnénk, hogy az is az érdekében áll, hogy az olyan programok, mint a Heads Up, folytatódjanak. Ugyan a megszorítások nem közvetlenül érik az NFL-t, de félő, hogy lekerülhet a fókusz a játékosok védelméről, már csak azért is, mert a csapatok egyértelműen nem akarnak rosszban lenni Trumppal.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta a Super Bowl-győztes Philadelphia Eagles csapatát JIM WATSON / AFP

Ezt bizonyítja az is, hogy februárban a Super Bowl-győztes Philadelphia Eagles csapata tiszteletét tette a Fehér Házban. Bár nem minden játékos volt ott, Trump sikernek könyvelhette el a bajnok látogatását, már csak azért is, mert első elnöki ciklusa alatt számos sportcsapat bojkottálta a szimbolikus jelentéssel bíró látogatást, tiltakozva ezzel az elnök ellen. Ezek az idők elmúltak.