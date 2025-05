Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják az igazságot – hangzott el öt szerkesztőség rendhagyó, közös adásában.","shortLead":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják...","id":"20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99.jpg","index":0,"item":"5005efd5-7b1a-4e5f-8df5-e82bba89b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","timestamp":"2025. május. 14. 20:52","title":"Főszerkesztők a Fidesz törvényjavaslatáról: Mi vagyunk azok, akik igazán átláthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is kitüntették Cannes-ban, felidézzük a legismertebb filmjeit.","shortLead":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is...","id":"20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639.jpg","index":0,"item":"1eab508b-5375-4d04-a032-e0a3eb98bfc3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","timestamp":"2025. május. 14. 14:40","title":"Nagy filmek, nagy szerepek: Robert De Niro életműve olyan, hogy nem lehetett nem díjazni Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökről online szavazhat a teljes tagság.","shortLead":"Az új elnökről online szavazhat a teljes tagság.","id":"20250515_Dobrev-Klara-az-egyetlen-jelolt-a-DK-elnoki-posztjara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2.jpg","index":0,"item":"5f706af0-11cc-4702-a2f4-2b4951273ee2","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Dobrev-Klara-az-egyetlen-jelolt-a-DK-elnoki-posztjara","timestamp":"2025. május. 15. 11:08","title":"Dobrev Klára az egyetlen jelölt a DK elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","id":"20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"9121bf13-db77-4ea4-84bc-7a511c6e7a89","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","timestamp":"2025. május. 14. 14:57","title":"Kocsis Máté az átláthatósági törvényről: „Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","shortLead":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","id":"20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a.jpg","index":0,"item":"5e98f50f-0c07-4613-a7fb-cc301668987b","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","timestamp":"2025. május. 14. 18:24","title":"Laár András kilépett a KFT-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","shortLead":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","id":"20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"ce900066-8969-43b1-ae23-ba116aada9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","timestamp":"2025. május. 15. 12:19","title":"Demeter Szilárd szerint erdélyi magyar ember nem szavaz Simionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c44fd-9eba-461a-971d-75d51c858b1c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"André Venturát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"André Venturát kórházba kellett szállítani.","id":"20250516_portugalia-chega-andre-ventura-nyelocsogorcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d86c44fd-9eba-461a-971d-75d51c858b1c.jpg","index":0,"item":"4201bc8d-3e63-40be-8102-793f71048a5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_portugalia-chega-andre-ventura-nyelocsogorcs","timestamp":"2025. május. 16. 11:12","title":"Nyelőcsőgörcstől lett rosszul egy kampánygyűlésen Orbán portugál szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]