[{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem tudtak végrehajtani.","shortLead":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem...","id":"20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1.jpg","index":0,"item":"e3f02917-4a7b-46f6-8dbf-f8b22c18209f","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","timestamp":"2025. május. 20. 13:25","title":"Nem indulhat Bolíviában az elnökválasztáson Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","shortLead":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","id":"20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1.jpg","index":0,"item":"8ccd6f41-9e5e-46a6-b0f3-7fe5a0cf93ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","timestamp":"2025. május. 19. 14:07","title":"A videója alapján értette meg a vétlen autós is, mi történt vele Soroksárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","shortLead":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","id":"20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5.jpg","index":0,"item":"46a37459-7ed2-4b0d-a5e8-f9d05c276914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 19. 13:15","title":"Repülőgépekre való, Oroszországba szánt abroncsokat koboztak el a lengyel vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 