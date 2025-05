Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Diplomataautóként érkezett. Magyar garázsban bukkantak rá egy újállapotú 64 éves Fiatra. Ritkaság került elő egy kecskeméti garázsból: egy 64 éves Fiat új állapotban. 2025. május. 22. 08:21 Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert. Kínos helyzetbe került az UEFA, nem jutott minden Tottenham-játékosnak érem. 2025. május. 22. 12:11 Alapvetően még jogosítvány sem kell a vezetéséhez. Egyenruhát kap az új Fiat Topolino, csendőrautó lesz. 2025. május. 22. 13:00 Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál. Nyomoz a rendőrség, mert valaki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásán gúnyolódott. 2025. május. 21. 19:48 Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult. Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett. 2025. május. 22. 06:15 Egyre kisebb áremeléssel számolnak a cégek és a fogyasztók is, de így is rosszabbnak érzik a gazdaság helyzetét a GKI felmérése szerint. GKI: A magyar fogyasztók és a cégek is pesszimistábbak lettek májusban. 2025. május. 22. 08:06 A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott. Elfogadta a katari ajándék repülőt a Pentagon. 2025. május. 22. 05:24 Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan a történetben. Rejtélyes, 50 milliárdos tétel bukkant fel Matolcsy Ádám barátai körében. 2025. május. 23. 08:58 Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándék repülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan a történetben.","shortLead":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan...","id":"20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"5cfb44d0-da5c-401a-a245-da09e95a6fbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","timestamp":"2025. május. 23. 08:58","title":"Rejtélyes, 50 milliárdos tétel bukkant fel Matolcsy Ádám barátai körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]