[{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","shortLead":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","id":"20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c.jpg","index":0,"item":"4ce54773-98ed-451f-9725-e647aca4ff61","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"„Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség” – mondja Pogány Indulóról a drogügyi kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza elnöke szerint a Fidesz-frakciónak haladéktalanul ki kell rúgnia a szóvivőt.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a Fidesz-frakciónak haladéktalanul ki kell rúgnia a szóvivőt.","id":"20250527_Nemeth-Balazs-Magyar-Peter-kozteve-kozuti-veszelyeztetes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570.jpg","index":0,"item":"d5aeb98a-6b0d-491f-82b5-8b20b2a2aaa8","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Nemeth-Balazs-Magyar-Peter-kozteve-kozuti-veszelyeztetes-baleset","timestamp":"2025. május. 27. 12:30","title":"Magyar Péter szerint Németh Balázs közúti veszélyeztetést követ el az őt lejárató videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","shortLead":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","id":"20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4.jpg","index":0,"item":"099334be-9f57-444b-864a-fff50ab5a45a","keywords":null,"link":"/sport/20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","timestamp":"2025. május. 28. 20:02","title":"Meghalt a Cigánd SE 18 éves játékosa, miután a kapussal ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kkv","description":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint az ügyet tárgyaló bíró, ezért feljelentést tettek személyes adattal való visszaélés miatt.","shortLead":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint...","id":"20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e.jpg","index":0,"item":"ebd9cb0e-6383-49bd-a1fb-b41c97c753c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"Feljelentést tett Varga Zoltán, a 24.hu tulajdonosa – „Előbb jutott el a nyilvánossághoz a vádirat, mint a bíróhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel kapcsolatos kitettségét az ország.","shortLead":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel...","id":"20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6.jpg","index":0,"item":"ef7e8190-8658-40ce-82f9-5411018090b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","timestamp":"2025. május. 27. 16:33","title":"8000 tonna évente: Kína megépítette a világ első úszó lazacfarmját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","shortLead":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","id":"20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"01f93b76-ebd6-4c55-bb2a-b8303ddd0d57","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","timestamp":"2025. május. 27. 16:07","title":"Meghalt a 19 éves magyar játékvezető, miután hónapokig küzdöttek az életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]