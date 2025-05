Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d","c_author":"Somfai Dávid","category":"sport","description":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott. Úszóverseny még sosem hangzott ennyire magával ragadónak.","shortLead":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott...","id":"20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d.jpg","index":0,"item":"0a13f66b-17b9-402c-a266-10837b89b09f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","timestamp":"2025. május. 29. 16:43","title":"Ilyen élményszerűen még senki nem mesélte el egy verseny izgalmait, mint a nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","shortLead":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","id":"20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f.jpg","index":0,"item":"37a10a3e-9799-4640-ba4c-3995239f39a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","timestamp":"2025. május. 29. 13:32","title":"Európa tőzsdéi erősödtek, a forint gyengült, miután a bíróság elkaszálta Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6dc8aa-c06f-43c2-80ef-16c598e77cff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármester úgy véli, az önkormányzati szerepvállalás csak „feszes keretek között” történhet meg, és csak rövid távra.","shortLead":"A polgármester úgy véli, az önkormányzati szerepvállalás csak „feszes keretek között” történhet meg, és csak rövid...","id":"20250530_labdarugas-fehervar-fc-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6dc8aa-c06f-43c2-80ef-16c598e77cff.jpg","index":0,"item":"ffd37fca-c85c-4514-8970-77a86d2e14e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_labdarugas-fehervar-fc-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. május. 30. 11:41","title":"Cser-Palkovics szerint van mód a Fehérvár FC megmentésére, már tárgyalnak Garancsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","shortLead":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","id":"20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4.jpg","index":0,"item":"e7ae3fb3-887f-4fbd-80e4-22b47e0cf9cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","timestamp":"2025. május. 30. 08:57","title":"Romló forint, növekvő gyártási költségek: éves szinten majdnem 8 százalékkal nőttek az ipari termelői árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy-egy alkalomért 60-70 ezer forintot kértek, de ebből a lányok semmit nem kaptak.","shortLead":"Egy-egy alkalomért 60-70 ezer forintot kértek, de ebből a lányok semmit nem kaptak.","id":"20250530_javitointezet-igazgato-prostitucio-luxushotel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"b99ab417-69aa-4248-bf71-a1a9cdd31dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_javitointezet-igazgato-prostitucio-luxushotel","timestamp":"2025. május. 30. 21:37","title":"RTL: Luxushotelbe közvetítette az intézetis lányokat a letartóztatott igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett állítani a Fővárosi Önkormányzatnál, miután likviditási problémát okozott, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárdot emelt le a főváros számlájáról annak ellenére, hogy Budapest azonnali jogvédelmet kért ez ellen a bíróságtól. Nagy Márton miniszter szerint ez a lépés jogszerű volt.","shortLead":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett...","id":"20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e.jpg","index":0,"item":"0d28df1b-2ee3-41ae-91d4-8434a356f5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Tízmilliárdot inkasszóztak a fővárostól, mostantól a bérek kifizetése a fő cél, és van olyan kiadás, amit már most le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gyógyszeripari vezetőkkel tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter az árakról.","shortLead":"Gyógyszeripari vezetőkkel tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter az árakról.","id":"20250529_Nagy-Marton-gyogyszer-onkentes-arkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"e34b7872-4dc5-45b7-aeff-10c00c81e795","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Nagy-Marton-gyogyszer-onkentes-arkorlatozas","timestamp":"2025. május. 29. 16:24","title":"Nagy Márton több mint 30 gyógyszer önkéntes árkorlátozásáról tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hamász ugyanakkor fenntartásokat fogalmazott meg a tervezettel szemben.","shortLead":"A Hamász ugyanakkor fenntartásokat fogalmazott meg a tervezettel szemben.","id":"20250529_feher-haz-tuzszunet-izrael-hamasz-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"42f5dffe-b5da-41de-9629-cefb48710f36","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_feher-haz-tuzszunet-izrael-hamasz-gaza","timestamp":"2025. május. 29. 21:35","title":"Fehér Ház: Izrael elfogadta az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]