[{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","shortLead":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","id":"20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"bccc7d37-c27e-4e89-b819-5a3b96ec0898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","timestamp":"2025. május. 31. 09:14","title":"Az MNB ingatlanos cége 47,3 milliárd forintot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","shortLead":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","id":"20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a.jpg","index":0,"item":"453be06c-6f0c-46da-9b14-e912765e6034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","timestamp":"2025. május. 31. 12:29","title":"Akinek hasít az építőipar: Paár Attila WHB-ja fénysebességre kapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f.jpg","index":0,"item":"9fb3b323-f7b5-449a-983c-f7c924f3a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","timestamp":"2025. június. 02. 06:41","title":"7 ezer kilométerrel árulnak egy 27 éves remek BMW 528i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához. A kongói függetlenség hősének egy új dokumentumfilm által bemutatott felkavaró sorsa előrevetítette az ország baljós jövőjét.","shortLead":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához...","id":"20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32.jpg","index":0,"item":"d77ffdbb-3397-4c28-bb35-2e927c32e1f3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Rosszabbnak mondták Fidel Castrónál, hét hónap múlva már nem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","shortLead":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"bdfdd9ca-9c79-4362-bcaa-88ad5fb2dcee","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","timestamp":"2025. június. 01. 22:32","title":"Lengyel elnökválasztás: mindkét jelölt győztesnek hirdette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f5a618-9608-4ac0-a0e9-72987b04eafa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PwC legfrissebb kutatása szerint a mesterséges intelligencia a következő évtizedben évi egy százalékpontot adhat hozzá a gazdaság növekedési üteméhez, ami a világ 19. századi iparosítását jellemző fejlődéshez mérhető. ","shortLead":"A PwC legfrissebb kutatása szerint a mesterséges intelligencia a következő évtizedben évi egy százalékpontot adhat...","id":"20250531_pwc-kutatas-mesterseges-intelligencia-gdp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f5a618-9608-4ac0-a0e9-72987b04eafa.jpg","index":0,"item":"1b3a8fb2-81ff-465e-bb48-91c383d8882f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_pwc-kutatas-mesterseges-intelligencia-gdp","timestamp":"2025. május. 31. 10:03","title":"Akár 15 százalékponttal ugorhat meg a GDP, mutatjuk hozzá a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja, a kellemesen kompakt 400-as, illetve a főleg chipsetben és kamerában erősebb 400 Pro modell – kipróbáltuk őket.","shortLead":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja...","id":"20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db.jpg","index":0,"item":"19a62dff-0e36-452e-a733-8e304726c0f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 31. 16:03","title":"Ár-érték bajnokság: teszten a 200 megapixeles Honor 400 és 400 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]