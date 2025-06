Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott razzia után.","shortLead":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott...","id":"20250601_nagybani-piac-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f1d02197-b738-41d2-a844-f68a6ede667a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_nagybani-piac-letartoztatas","timestamp":"2025. június. 01. 16:24","title":"Letartóztatták a nagybani piac egyik legnagyobb befolyású vállalkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig várni kell. ","shortLead":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig...","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f.jpg","index":0,"item":"77b959f5-a684-40c1-b21b-9a7eaaa1111a","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 21:18","title":"Lengyel elnökválasztás: túl szoros az eredmény, még nem biztos a liberális győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","shortLead":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","id":"20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6.jpg","index":0,"item":"ffc2c22b-9f6a-48fe-9c62-9a1bd04eb9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","timestamp":"2025. június. 03. 06:41","title":"Elgurultak a Ford gyógyszerei, őrült szörnyeteg bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","shortLead":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","id":"20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"b3c92847-3f22-45b5-a146-58fc6f2fa6d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","timestamp":"2025. június. 02. 07:55","title":"Bige László mindent elzálogosított, de sikerült életben tartania a Nitrogénműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme után arra kényszerül, hogy tovább éljen társbérletben olyan államfővel, aki azt tekinti feladatának, hogy akadályozza a kormány munkáját. Ez pedig Kaczynskiék hatalomba való visszatéréséhez vezethet. ","shortLead":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme után...","id":"20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3.jpg","index":0,"item":"891771b9-3de8-401f-95db-da4b3deb7a2a","keywords":null,"link":"/360/20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 06:30","title":"Gúzsba kötve marad Donald Tusk kormánya az új elnök mellett, és ez a koalíció széteséséhez vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]