Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén megvalósítandó stratégiai projektekről tárgyaljanak.","shortLead":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén...","id":"20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4.jpg","index":0,"item":"a21b12e9-0706-4f95-a423-0a84244681b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","timestamp":"2025. június. 04. 11:45","title":"Munkalátogatást tesz Magyarországon a Boszniában körözött Milorad Dodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b832fcd-3d2b-4595-ae21-159eaeeb61c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jónéhány országban már lekerült az árlistákról.","shortLead":"Jónéhány országban már lekerült az árlistákról.","id":"20250603_A-Ford-Focus-ST-t-hamarabb-kivezetik-mint-vartak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b832fcd-3d2b-4595-ae21-159eaeeb61c4.jpg","index":0,"item":"8f6f2e6f-4341-467c-87f4-02c9f4a4fec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_A-Ford-Focus-ST-t-hamarabb-kivezetik-mint-vartak","timestamp":"2025. június. 03. 20:20","title":"A Ford Focus ST-t hamarabb kivezetik, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","id":"20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3.jpg","index":0,"item":"06179ad9-989b-4466-b153-937b7f8d4f86","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","timestamp":"2025. június. 04. 05:34","title":"Egy éve üresen áll a tavaly átadott Újbudai Egynapos Sebészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055247af-9975-4655-a17f-070159127881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","shortLead":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","id":"20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055247af-9975-4655-a17f-070159127881.jpg","index":0,"item":"c2a03532-db12-4df2-a50e-0a91daa8d295","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","timestamp":"2025. június. 04. 07:14","title":"Till Attila tömören elárulta, miért nem ő lesz a Megasztár műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","id":"20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973.jpg","index":0,"item":"39c16258-b1f8-40a0-88c3-9397063bdb9e","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","timestamp":"2025. június. 04. 08:38","title":"Az Árkád, a WestEnd és a Pólus 12 éttermének higiéniáját ellenőrizték, mind a 12 ellen eljárás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94c89f4-2ab8-42ad-9323-6e48d93d92a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat csaknem harminc éve alapították, és hat éve élesztették újra. A nyolc, most elismert művész lábnyomát szeptemberben, az Operettszínház előtt avatják majd fel.","shortLead":"A díjat csaknem harminc éve alapították, és hat éve élesztették újra. A nyolc, most elismert művész lábnyomát...","id":"20250603_Kovats-Adel-Kiss-Mari-es-Reviczky-Gabor-is-bekerultek-a-Halhatatlanok-Tarsulataba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a94c89f4-2ab8-42ad-9323-6e48d93d92a5.jpg","index":0,"item":"4a9a1966-2cc9-4bca-9967-533a462bf398","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Kovats-Adel-Kiss-Mari-es-Reviczky-Gabor-is-bekerultek-a-Halhatatlanok-Tarsulataba","timestamp":"2025. június. 03. 11:46","title":"Kováts Adél, Kiss Mari és Reviczky Gábor is bekerültek a Halhatatlanok Társulatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","shortLead":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","id":"20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e.jpg","index":0,"item":"45afe1a0-76ae-4373-8bfb-2c89927d3979","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","timestamp":"2025. június. 02. 13:46","title":"Meghibásodás miatt csökkent a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"6006da43-0616-471d-99b7-92351eab2c39","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 16:01","title":"Földön hagyott aktatáska miatt riasztották a tűzszerészeket a Fidesz székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]