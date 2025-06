Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 lóerős hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A közel 700 lóerős hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","id":"20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674.jpg","index":0,"item":"468c44e7-9627-4a45-858a-b2e5788e4d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Hihetetlen, de rendszámos közúti verzió készült a Porsche Le Mans-i autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 08. 11:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két járattal is probléma volt.","shortLead":"Két járattal is probléma volt.","id":"20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd.jpg","index":0,"item":"cb46bb28-039f-4626-9325-822aace62e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","timestamp":"2025. június. 09. 18:28","title":"A debreceni reptéren sem volt zökkenőmentes a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Bálint szerint az elmúlt 30 év legpechesebb napja volt a szombati, Vitézy Dávid szerint az nem pech, hanem lehetőség, ha mindenki vonatozni akar.","shortLead":"Nagy Bálint szerint az elmúlt 30 év legpechesebb napja volt a szombati, Vitézy Dávid szerint az nem pech, hanem...","id":"20250608_lazar-allamtitkar-nagy-balint-vasuti-kaosz-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"f401b67a-4338-4969-9de9-bd41dee4791d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_lazar-allamtitkar-nagy-balint-vasuti-kaosz-vitezy-david","timestamp":"2025. június. 08. 18:32","title":"Lázár helyett az államtitkára kért elnézést a vasúti káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66abcb03-0c94-41a1-a3d7-31d6a795fa26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. Újabb kilenc könyvet ismertetünk.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250608_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66abcb03-0c94-41a1-a3d7-31d6a795fa26.jpg","index":0,"item":"e2ac1fb4-897a-4eec-9799-acfec6dbc7f5","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-2-resz","timestamp":"2025. június. 08. 18:30","title":"„Kalandra fel, lépj be az 1984 világába, és döntsd meg a diktatúrát!” – könyvheti HVG-mustra, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli blokádját. A hajót Izrael elfogta, az aktivistáknak levetítenek egy videót a 2023. októberi, Hamász által elkövetett mészárlásról.","shortLead":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli...","id":"20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330.jpg","index":0,"item":"9a80c4f5-a963-488f-8d2d-5e7e9949bb9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","timestamp":"2025. június. 09. 10:12","title":"Izrael a Hamász horrorjával szembesíti a Gázai-övezetbe behajózni próbáló „celebeket”, köztük Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]