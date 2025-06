Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","shortLead":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","id":"20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5.jpg","index":0,"item":"bc99c279-043d-4d47-9f8c-155ecf76459a","keywords":null,"link":"/sport/20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. június. 10. 15:54","title":"Kikosarazta az olasz szövetséget Claudio Ranieri, nem veszi át a válogatott irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","shortLead":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","id":"20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd.jpg","index":0,"item":"700aa2eb-7e1f-4b29-8693-8745912c4172","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","timestamp":"2025. június. 10. 17:25","title":"A székesfehérvári vonalon történtek miatt egyes járatok vonatszámot váltottak, így nem látszódtak a vonatinformációs rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","shortLead":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","id":"20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e.jpg","index":0,"item":"de9efe97-ad1c-4f97-8f32-dcb472a9c25b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 14:46","title":"OTP: 15 százalékkal drágulhatnak a lakások idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","shortLead":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","id":"20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93.jpg","index":0,"item":"7bc44f2c-fb19-4212-a04a-c9b2797a175f","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","timestamp":"2025. június. 10. 14:58","title":"„Te eddig a kormány seggét nyaltad, úgyhogy ne mémeskedj” – beleállt egy kommentelő Németh Kristófba, miután Mészáros Lőrinctől idézett, a válasz sem maradt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és hatótávnövelő funkciós elektromos hajtást.","shortLead":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és...","id":"20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503.jpg","index":0,"item":"8c0c304d-411e-4261-8c7b-2a6daf2c2f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 07:14","title":"Nyomott ár és akár 950 kilométeres hatótáv: Budapesten ültünk be a legújabb kínai villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]